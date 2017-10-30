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На «малеевке» облагородят сквер. Фото
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Первый этап работ по благоустройству уже проведён в 2012 году. Тогда из заросшего и заброшенного парка (по которому и ходить-то в тёмное время суток было весьма жутко, не то, что гулять) сделали сквер.
Была отреставрирована входная группа, выкорчеваны старые деревья и кусты, заасфальтированы дорожки, оборудованы детская площадка и сцена. Правда, сквер в первозданном виде быстро был разрушен. Вандалы… Лавочки лишились крыш, а улицы сильно замусорили отдыхающие.
В 2016 году часть сквера отдали под строительство храма, работы по возведению ведутся уже больше года. Территорию храма обнесена забором. А остальная часть сквера, тем временем, превращалась в то, от чего этот парк пытались спасти в 2012 году. Откладывать эту проблему больше нельзя, а потому власти нашли решение.
На недавней пресс-конференция мэр ознакомил журналистов с итоговым проектом реконструкции сквера.
Анатолий Зотов, глава города Коврова:
— У нас при подготовке следующего сезона 240-летия города стоит много задач по улучшению городской среды. Сегодня мы решаем вопрос о реализации проекта по приведению в порядок сквера Малеева и Кангина. Данный сквер будет выполнен средствами инвесторов, он имеет атрибутику того, что обозначено в плане. Будет много «вкусных» вещей, которые в этом парке будут. Также там строится храм. То есть микрорайон Малеева и Кангина обзаведется своей прекрасной зоной отдыха.
В сквере планируют выделить три входа: центральный, северный и южный. Каждая входная группа будет оформлена в виде арки белого цвета.
По проекту на территории сквера будет находиться детская площадка, гимнастический городок, спортивная площадка, площадки для тихого отдыха, сцена и беседка.
Также планируют оформить прогулочные дорожки, клумбы и арки внутри сквера. Также сделают внутреннее освещение. Проект похож на райский сад, а что же будет в итоге? Мы сможем оценить это только в следующем году.
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