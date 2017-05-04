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На пледе под открытым небом. Выбираем фильм!

Anna_Kalinina
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Всем, кто окажется 9 мая вечером в центре города, непременно пригодятся стульчики-раскладушки или пуфы, теплые пледы и термосы с горячим чаем. Ведь в 20.00 здесь откроется кинотеатр под открытым небом!

Фото из открытых источников

Выбираем один из шести самых популярных военных фильмов советского и российского кинематографа! Это «Офицеры» (1971 год), «Битва за Севастополь» ( 2015 год), «В бой идут одни «старики» (1973 год), «А зори здесь тихие…» (2015 год), «Сталинград» (2013 год) и «28 панфиловцев» ( 2016 год).

Голосование полным ходом идёт в нашей группе ВКонтакте и только что стартовало в «Одноклассниках». Пока лидирует советский художественный фильм 1973 года режиссёра Леонида Быкова, повествующий о буднях лётчиков-истребителей в годы Великой Отечественной войны — «В бой идут одни «старики». На втором месте — «А зори здесь тихие…» (2015 года), на третьем — история легендарной женщины-снайпера Людмилы Павличенко «Битва за Севастополь».

Вход на показ совершенно бесплатный. Если у вас есть пледы, пуф-мешки, лежаки, походные стулья, термосы и другие предметы, которые смогут сделать вечер приятнее, берите не задумываясь!

Голосование ВКонтакте


Голосование в «Одноклассниках»


*Перейти к голосованию можно выбрав удобную для вас социальную сеть.

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