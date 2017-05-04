На пледе под открытым небом. Выбираем фильм!

Выбираем один из шести самых популярных военных фильмов советского и российского кинематографа! Это «Офицеры» (1971 год), «Битва за Севастополь» ( 2015 год), «В бой идут одни «старики» (1973 год), «А зори здесь тихие…» (2015 год), «Сталинград» (2013 год) и «28 панфиловцев» ( 2016 год).Голосование полным ходом идёт в нашей группе ВКонтакте и только что стартовало в «Одноклассниках». Пока лидирует советский художественный фильм 1973 года режиссёра Леонида Быкова, повествующий о буднях лётчиков-истребителей в годы Великой Отечественной войны — «В бой идут одни «старики». На втором месте — «А зори здесь тихие…» (2015 года), на третьем — история легендарной женщины-снайпера Людмилы Павличенко «Битва за Севастополь».Вход на показ совершенно бесплатный. Если у вас есть пледы, пуф-мешки, лежаки, походные стулья, термосы и другие предметы, которые смогут сделать вечер приятнее, берите не задумываясь!*Перейти к голосованию можно выбрав удобную для вас социальную сеть.