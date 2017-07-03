На внедорожнике по лестнице. Не пытайтесь повторить! Видео

Трюк выполняют профессиональные каскадёры. Не пытайтесь повторить.

Если вы ждёте, что я начну восхищаться, то напрасно — не буду. На всех шоу всегда и всем говорю: не надо нигде пытаться повторить то, что зрители видят на шоу. А по поводу ваших ребят, на мой взгляд, жалко лестницу, и хорошо, что при этом никто не пострадал и не покалечился. Не надо фокусничать и пытаться кого-то удивить. Весь этот экстрим неизбежно заканчивается бедами и несчастьями.

Автомобиль не справился с управлением водителя!..

Экстремальное вождение само по себе — штука захватывающая. Но зачем же архитектуру портить?Что было в голове у водителя в момент штурма? Может, насмотрелся рекламы NISSAN X-TRAIL?Но там же для всех нормальных людей внизу бегущая строка:Судя по видео, внедорожник свернул с проезда, соединяющий переулок Сушкова и улицу Годова Гора. И, как будто так и надо, заехал на холм по ступенькам. В итоге ступеньки сложились, как жалюзи.В сети обсуждают последствия автомобильного «штурма» во Владимире. И, надо заметить, у «штурмовиков» нашлись симпатизанты, которые вполне себе довольны, что лестницу эту снесли.Иные поминают всуе родителей автохулигана, а ещё то, что теперь дорога в храм существенно осложнена, как для верующих, так и для туристов.Полицейские усиленно ищут водителя внедорожника, а мэрия обещает восстановить лестницу в ближайшее время. Скорее всего, когда найдут «виновника торжества», ему и вменят нарушение ПДД, и предъявят иск за попорченное городское имущество.Что парень скажет в оправдание? Предлагаем на выбор пару вариантов.Первый: «Сбой в работе навигатора — повёл по кратчайшей дороге». Второй: «Решил отдать дань исторической традиции».Заметим, и первое, и второе объяснения вполне правдоподобны. Баек про навигаторы в сети предостаточно, а вот о традициях, думается, мало, кто знает. Рассказываем.История хронологически восходит к 1906 году, а физико-технически, так сказать, корнями, упирается в знаменитую Потёмкинскую лестницу в городе Одессе. Более века назад её впервые попытался штурмовать местный таксист. Камер наблюдения тогда не было, а вот фотограф поблизости нашёлся. В итоге кадр стал историческим, а событие даже на открытку с видами Одессы попало.Только не надо нас в пособники автохулиганов записывать. В GK ситуацию обсудили и единодушно осудили. Более того, мы даже заручились мнением эксперта. Помните шоу каскадёров из Краснодара, которые недавно выступали в Коврове и во Владимире? Пользуясь тем, что у GK завязалась дружба с ведущим шоу Сэмом Селезнёвым, мы позвонили ему и спросили, что он думает о подобных ездунах.И Сэм ответил:Абсолютно согласны с Сэмом, даже скажем больше, тут налицо типичная ситуация: