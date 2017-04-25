Нас посчитали. ПК VS гаджеты

ПК или смартфон?

У кого магазин на диване

Электронное общение с учреждениями

Приятное с полезным

Начиная с 2014 года во всех субъектах РФ проводится выборочное наблюдение, в октябре и ноябре 2016 года прошел третий раунд этого наблюдения. Во Владимирской области его участниками стали почти 600 домашних хозяйств и постоянно проживающее в них население в возрасте 15-72 лет.Как сообщают статистики, по сравнению с 2014 годом доля домов, имеющих доступ в Интернет, выросла на 5 процентных пункта и достигла 73% (2014г. — 68%, 2015г. — 69%). Меньше нас показатель(71%) имеют Орловская и Смоленская области.Максимальный показатель у Москвы — 89%. У Московской области — 84%, у Липецкой и Курской — по 82%, у Ивановской — 79, у Ярославской и Воронежской областей — по 78% (по России — 81%, по ЦФО — 82%).На сто человек населения в области приходится 73 пользователя сетью Интернет. Зафиксирован рост использования широкополосного доступа в Интернет.Наряду с этим возросла также доля активных пользователей Интернета (не реже одного раза в неделю) в общей численности населения: от 61% в 2014 до 67% в 2016 году. Самые активные пользователи — молодые люди в возрасте до 30 лет — (34% всех пользователей), жители 33 региона в возрасте 30-39 лет (26%) и возрасте от 40 до 49 лет (19%). Среди жителей старше 60 лет активно пользуются сетью Интернет только 6,5%.Чаще всего для выхода в сеть используются мобильные телефоны или смартфоны, устройства для чтения электронных книг – 41%. Стационарные компьютеры предпочитают почти 39% населения, такое же число людей (почти 39%) выходили в сеть с помощью нотбуков, нетбуков, почти четверть — включали планшетные компьютеры, через телевизоры (со специальным устройством) — 3% жителей.Большинство владимирцев использовало сеть Интернет дома, 29% — на работе. Самый высокий показатель выхода в Интернет на рабочем месте у жителей Московской области (45%), самый маленький — у Калужской области (22%). Средний показатель по России — 35%, по ЦФО — 42%.Около семи процентов имели возможность выйти в сеть Интернет по месту учебы (по России — 9%, по ЦФО — 8%), более 11% — делало это у друзей и знакомых.В отличие от соотечественников, у владимирцев онлайн-покупки менее предпочтительны традиционному шопингу. Заказы в интернет-магазинах практиковали 19% жителей области (2014г. — 14%, 2015г.- 17,5%), в то время как средний показатель по России — 23%, по ЦФО — 26%. Среди наших любителей онлайн-шопинга больше женщин — 20%, мужчин — около 18%.Обращает внимание большая разница в степени популярности интернет-торговли у жителей городов и селян региона: 23% против 4%. (2015г. 20% против 7%). Показатель по сельской территории в 4% стал самым низким в ряду аналогичных показателей регионов ЦФО (по России — 13%, по ЦФО — 12%).Наблюдение показало, более половины жителей области (53%) в возрасте 15-72 года взаимодействовало с органами государственной власти и местного самоуправления. Каждый третий при этом задействовал сеть Интернет, используя официальные сайты и порталы государственных и муниципальных услуг, мобильные устройства (телефон, планшет и пр.), электронную почту, терминалы самообслуживания.Из них получение государственной и муниципальной услуги в электронном виде подтвердили 63% (горожане — 69%, селяне — 29%). Например, получали информацию на сайтах, пользовались обратной связью, вели переписку по электронной почте, звонили, используя Интернет и т.д.По этому показателю Владимирская область вошла в первую четвертку регионов ЦФО, впереди только Калужская область (69%), г. Москва (65%) и Воронежская область (64%). По России средний показатель — 51%, по ЦФО — 57%.Кстати, самыми распространенными причинами отказа от использования Интернета при получении государственных и муниципальных услуг для 80% владимирцев стало предпочтение личного визита и персональных контактов. Больше чем у нас населения, уповающего на личные контакты, проживает еще только в Орловской области – 82%, меньше всего — 50% в Тверской области (по России – почти 70%, по ЦФО — более 67%). Около 11% владимирцев признались, что это за них эти операции в сети сделали другие люди, на отсутствие необходимости указали 7%, на недостаточность навыков — 3%.Самыми распространенными целями использования сети Интернет россияне (данных в региональном разрезе нет) назвали участие в социальных сетях (76%), скачивание фильмов, изображений, музыки, просмотр фильмов и прослушивание музыки (51%), поиск информации о товарах и услугах (44%).Также Интернет используется для телефонных звонков и видеоразговоров (44%), получения знаний и справок на любую тему (41%), для игры в видео- или компьютерные игры/игры для мобильных телефонов или их скачивания (31%) и для поиска информации, связанной со здоровьем или услугами в области здравоохранения (27%).