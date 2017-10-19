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Наша молодежь на всемирном фестивале. #WFYS2017
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Для того, чтобы стать участником всемирного фестиваля Анастасия Комарова сначала подала заявку со своей анкетой, а затем прошла очный отбор по итогом которого ее участие подтвердили. Участникам фестиваля оплачивают дорогу и проживание на территории города Сочи.
Анастасия с делегацией от Владимирской области отправилась на территорию форума 12 октября, а официальное открытие состоялось 14 октября.
Делегация 33 региона состоит из ста ярких, активных и амбициозных молодых людей, многие из которых уже бывали на разных молодежных форумах в качестве участников и волонтеров.
В первые дни форума участники познакомились с красотами и достопримечательностями Сочи. Также им объяснили правила поведения на площадке и рассказали о программе феста. Звездные гости, мировые общественные деятели науки и искусства, асы в самых разных сферах бизнеса и различных технологиях ждали участников в одном из самых красивых городов России.
На форуме — не только образовательная программа, но и спортивная. Каждый может выбрать себе спортивное развлечение по душе.
Анастасия Комарова:
Покатались на коньках в ледовом дворце имени Максима Транькова и Татьяны Волосожар. Поучаствовали в акции, где с помощью кручения педалей, заряжали телефоны. В итоге, за день пешком было пройдено 18 километров.
На странице Анастасии в социальной сети «ВКонтакте» уже есть фото с олимпийскими чемпионами Александром Карелиным и с Еленой Исинбаевой.
Анастасия Комарова:
— Удалось попасть на очень интересную дискуссию, модератором которой была бесподобная Тина Канделаки. Дискуссия была на тему: «От мысли к действиям — легенды вдохновляют». Рассуждали Александр Карелин, Елена Исимбаева, Алексей Морозов — вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея, Роман Петушков — шестикратный паралимпийский чемпион, Юмилка Руис Луасес — кубинская волейболистка и Дмитрий Игнатов — паратлет и телеведущий. Каждый рассказал свою историю, причём Тина Канделаки задавала вопросы, заставляющие отвечать участников дискуссии крайне откровенно.
Также на форуме есть экспозиция музея Ferrari.
Настоящим восторгом для ковровчанки стало появление на форуме известного мотивационного оратора и писателя Ника Вуйчича:
Ранний подъем в пять утра, ожидание в очереди два с половиной часа… Все это стоило того, что бы из 25000 человек нам достались места на встречу с Ником Вуйчечем — австралийским мотивационным оратором, меценатом, писателем и певцом. Ник родился с синдромом тетраамелии — редким наследственным заболеванием, приводящим к отсутствию всех четырёх конечностей. На его встрече никто не сидел в телефоне, он держал зал. Он очень обстоятельный и харизматичный. И говорил он простые истины, известные всем, но сама подача помноженная на харизму в сумме с конкретным личным примером дает такой эффект, что создаётся ощущение, как-будто он физически коснулся твоей души и твоего сердца.
Анастасия не единственная ковровчанка, находящаяся на всемирном форуме, например, в Сочи находится группа студентов из КГТА.
Фото Анастасии Комаровой
3 комментария
Человек явно стремиться в общественные деятели или в политику, не имеем ничего против, но тогда фоток «ВКотанте» недостаточно. Надо не просто прожигать бюджеты в различных поездах, но и, как минимум, выдвигать предложения на основе всех получаемых знаний, а иначе — какой смысл?
И, хочется верить, что Анастасия читала книги Ника Вуйчича, а так же Вукана Вучика, Яна Гейла, Валерия Нефедова и прочих великих авторов — специалистов своей области.
Лозунг данного фестиваля: «За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма — уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!». Очевидно, что фестиваль создан и для формирования людей готовых заниматься социальными и прочими вопросами. Обидно если информация с таких мероприятий становиться личной и не находит дальнейшего применения в обществе.