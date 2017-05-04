Нашествие майских жуков. Рады только дети?

Жуки оптом?! Инструкция

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Пора ловить майских?

Майские жуки или хрущи, так по-другому их называют, уже оккупировали сады, леса, парки, они валяются на траве и дорогах… Уже просто нет спасения от этих созданий: забираются в дома, офисы, в модную укладку прекрасного пола и пугают их своим появлением.А дети им безумно рады. Как посадят в банку и унесут домой на видную полку на кухне. Или же к лапкам привяжут ниточки, чтобы не улетели и живут хрущи там, за окном. В общем, развлекаются как могут.Майских привлекает свет в вечернее время. Поэтому можно взять с собойфонарик и опустить в банку. Удобнее, если таких ловушек будет парочку. Тогда улов будет намного больше. Опытные майсковеды говорят, что понадобится только мешок, жестяная воронка и фонарик. В ветви деревьев вешается фонарь, под него ставится воронка, а к горлышку воронки привязывается мешок.Воронка должна быть меньше диаметра фонаря, а из мешка не должно быть выхода, кроме как через горловину воронки.