Обо всём
«Нашей радуги» больше нет. Экспериментальная площадка «Ашана»
1 1156
Вывеску «Наша Радуга» сменило новое название «Каждый день». Так называется эконом-продукция сети гипермаркетов «Ашан». Почему же больше нет «Радуги»?
Ритейлер «Ашан» начинает ребрендинг гипермаркетов «Наша Радуга» — магазины могут сменить вывески на «Каждый день Гипермаркет», — сообщает «Интерфакс».
Пока начал работу в тестовом режиме гипермаркет «Каждый День». И не где-нибудь, а у нас, в Коврове. Если результаты ребрендинга будут признаны удачными, вывеску сменят все магазины этой сети.
«Каждый день» — собственная торговая марка сети «Ашан» в сегменте первой цены.
В ближайшее время название могут сменить и гипермаркеты сети «Атак». Магазины будут называться «Ашан».
Магазин «Каждый день» в гипермаркете «Ковров-Молл» площадью 5 тысяч квадратных метров насчитывает 12 000 товаров низкой ценовой категории.
Также есть возможность заказать товар из каталога «Ашан» прямо в магазин.
Пока кроме вывесок значительных изменений в ковровском магазине сети выявлено не было.
Ритейлер «Ашан» начинает ребрендинг гипермаркетов «Наша Радуга» — магазины могут сменить вывески на «Каждый день Гипермаркет», — сообщает «Интерфакс».
Пока начал работу в тестовом режиме гипермаркет «Каждый День». И не где-нибудь, а у нас, в Коврове. Если результаты ребрендинга будут признаны удачными, вывеску сменят все магазины этой сети.
«Каждый день» — собственная торговая марка сети «Ашан» в сегменте первой цены.
В ближайшее время название могут сменить и гипермаркеты сети «Атак». Магазины будут называться «Ашан».
Магазин «Каждый день» в гипермаркете «Ковров-Молл» площадью 5 тысяч квадратных метров насчитывает 12 000 товаров низкой ценовой категории.
Также есть возможность заказать товар из каталога «Ашан» прямо в магазин.
«Ашан Ритейл Россия» — российское подразделение Auchan Retail, которое входит в Auchan Holding со штаб-квартирой во Франции. Компания работает на российском рынке с 2002 года и представлена четырьмя форматами — гипермаркетами, «суперсторами», супермаркетами и магазинами «у дома». Auchan занимает третье место по объему выручки среди ритейлеров, работающих в России, после «Магнита» (MOEX: MGNT) и Х5 Retail Group (по итогам 2016 года). Кроме того, компания является крупнейшим игроком в сегменте гипермаркетов по объему выручки. По размеру торговых площадей гипермаркетов «Ашан» уступает «Ленте».
Пока кроме вывесок значительных изменений в ковровском магазине сети выявлено не было.
1 комментарий