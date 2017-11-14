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Наши учителя на программе «Сто к одному»?

Екатерина Кокшарова
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Игру смотреть 18 ноября на телеканале «Россия-1». В съёмках приняли участие педагоги Кольчугинского района. Удачу испытывали в преддверии Дня учителя. Возможность поучаствовать предоставило федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр».



В паблике, посвященном Кольчугино, сообщается: «Съемки проводились с целью популяризации деятельности региональных отделений РДШ и поощрения педагогических работников». Капитан команды — Алла Чебурова. Она же председатель Владимирского регионального отделения Российского движения школьников.

Настал наш час, прозвучали слова «Камера! «Мотор!» и ты понимаешь, что обратной дороги нет, надо брать себя в руки и играть, и не просто играть, а ещё и победить.



Кроме Владимирской области в съёмках участвовали представители региональных отделений РДШ Рязанской области, Санкт-Петербурга и Москвы.

Мы победили! Ура! Как приятно, что мы с честью и достоинством защитили свой прекрасный Владимирский край!

Уже в эту субботу! На телеканале «Россия-24»

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