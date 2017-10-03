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Навигация по ТРЦ «Мандарин». От «Пятерочки» до «Маленьких Личностей»
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Как театр начинается с вешалки, так ТРЦ — с парковки. Это очень важно, ведь даже в таком небольшом и компактном городе как Ковров, большинство предпочитает шопинг на автомобиле. Мало ли, а вдруг наберёшь столько, что и в руках не донести?..
Так вот, с парковкой у «Мандарина» полный порядок. В объезд терминала одностороннее движение, что ощутимо упорядочивает трафик. Ну, а со стороны площади 200-летия парковка, по сути «двойная» — напротив фасада и справа от ТРЦ. Пока что ещё не было случая, чтобы моторизованные гости «Мандарина» не нашли себе места, хотя уже не раз проходили массовые развлекательные мероприятия и акции.
Прилегающую территорию изучили, идём внутрь здания. Войти можно либо через первый этаж, либо сразу через второй — по лестнице, ведущей в кафе «Довольный кот». Есть ещё два боковых аварийных выхода, в рабочем состоянии.
Приятная деталь — все двери, которые в «Мандарине» имеются, работают, то есть открываются. Типичная ситуация, когда прежде, чем попасть в помещение, надо поперехватать все двери, определяя, какая из них реально открывается, здесь исключена. На первый этаж ведут двери с фотоэлементами, так что, будьте внимательны. Что у нас внутри? Четыре этажа, на которые поднимаешься либо по лестнице, либо по эскалатору. А лифта нет. И это печально…
Почти все боксы уже заняты различными торговыми секциями, так на первом этаже есть аптечный пункт, магазин канцелярский товаров, секция с кислородными коктейлями и небольшой пивной магазинчик. Тут же — первый контактный зоопарк. Есть автомат для печати фото из Instagram. Ну, и «Пятерочка». Еда — это наше всё!
На втором этаже ювелирный магазин, магазин бижутерии, магазин цифровой техники DNS, торговая секция сумок и небольшая витрина с продукцией для вэйпов.
Ну, и много женской одежды. Вообще, «Мандарин» позиционирует себя как гипермаркет для женщин. Но у женщин запросов и желаний много, та же электроника — это не только для мальчиков. Но одежда — это, конечно, наиболее востребованный дамами товар.
Женщины не просто покупают, они подбирают и собирают себе образ. И кстати. Организация, готовая оказать консультационные услуги по части компоновки образа, есть здесь же, на втором этаже. Тут не только как одеться объяснят, но и многим другим дамским хитростям научат. В общем, модельное агентство «Victory».
Третий этаж — это более широкая линейка. Тут не только для женщин товары, но и для их брутальных спутников, и для детей. Одежда, игрушки, разнообразные аксессуары. А ещё на третьем этаже резиденция нашего реалити-проекта «Городская красавица» (ГК-2)!
В помещении с панорамными окнами на третьем этаже разместилась балетная студия.
Четвёртый этаж ТРЦ с «исторической точки зрения» является первым.
В своё время, открытие «Мандарина» проходило именно на верхнем уровне.
Это были презентации семейного кафе «Довольный Кот» и территория развлечений «Маленькие личности».
Сейчас четвёртый уровень выглядит полностью обжитым. Пожалуй, картинка интерьера для ковровчан является наиболее узнаваемой. Уж сколько фото в Instagram отсюда залито! И не пересчитаешь…
В принципе, путешествие по ТРЦ завершено. Возвращаться на улицу можно либо по тому же эскалатору, либо по лестнице, через кафе.
Или всё-таки выбрать что-то на себя? Всё-таки это был шопинг!
До новых встреч в ТРЦ «Мандарин»! У GK нет никаких сомнений, что там мы непременно встретимся!
Фото Дмитрия Кулешова
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