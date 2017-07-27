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Не до всех доходит? Тайна «Почты России»
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Ждёте посылку от «Aliexpress»? Выжидаете время? Подсчитываете всё, ведь вот-вот должен прийти долгожданный заказ? НО! Она застряла. Где-то в Ростове в камышах. А там — вскрытые упаковки. «Почта России», и пусть весь мир подождет?..
Это видео снял Антон Куренков. Он обнаружил свалку разграбленных посылок «Почты России» на берегу реки в Ростове-на-Дону. Упаковки были разбросаны в камышах и предназначались адресатам из разных городов России. Вроде бы они и вышли из сортировочного центра, но после пропали.
Во многих городах уже начали подшучивать по этому поводу. Якобы, со дня на день должна прийти посылка, но всё нет. Часом ли не Ростове чудесным образом оказалась? С замиранием сердца жители прислушивались к словам Антона. Вдруг назовёт их город и фамилию? И их недополученный товар уже в хламе пустых пакетов?
Среди недоставленных отправлений были как товары из Китая, так и обычные посылки, пересылаемые по территории РФ. Антон, находясь на рыбалке, увидел большую кучу мусора в камышах и решил посмотреть, что там. А там — многочисленные упаковки от посылок с разными адресами. Получателей из Коврова, к счастью, не обнаружено.
Но рыбаку удалось привлечь внимание общественность к своей находке. За несколько дней видео на YouTube набрало более 200 тысяч просмотров. А в комментариях стали появляться владельцы потерявшихся товаров.
Такие странные вещи происходят на «Почте России» не впервые. То одна из сотрудниц пригрозит зарезать клиента, «как барана», то водитель просто выронил ящик с письмами по дороге, то доставили деревяшки вместо смартфонов.
Так, в Коврове из служебного автомобиля «УАЗ» выпал брезентовый мешок с биркой «Почта России». Сумма — 400 000 рублей. Эти деньги предназначались для выплаты пенсии жителям Ковровского района.
Это видео снял Антон Куренков. Он обнаружил свалку разграбленных посылок «Почты России» на берегу реки в Ростове-на-Дону. Упаковки были разбросаны в камышах и предназначались адресатам из разных городов России. Вроде бы они и вышли из сортировочного центра, но после пропали.
Во многих городах уже начали подшучивать по этому поводу. Якобы, со дня на день должна прийти посылка, но всё нет. Часом ли не Ростове чудесным образом оказалась? С замиранием сердца жители прислушивались к словам Антона. Вдруг назовёт их город и фамилию? И их недополученный товар уже в хламе пустых пакетов?
Среди недоставленных отправлений были как товары из Китая, так и обычные посылки, пересылаемые по территории РФ. Антон, находясь на рыбалке, увидел большую кучу мусора в камышах и решил посмотреть, что там. А там — многочисленные упаковки от посылок с разными адресами. Получателей из Коврова, к счастью, не обнаружено.
Но рыбаку удалось привлечь внимание общественность к своей находке. За несколько дней видео на YouTube набрало более 200 тысяч просмотров. А в комментариях стали появляться владельцы потерявшихся товаров.
Такие странные вещи происходят на «Почте России» не впервые. То одна из сотрудниц пригрозит зарезать клиента, «как барана», то водитель просто выронил ящик с письмами по дороге, то доставили деревяшки вместо смартфонов.
Так, в Коврове из служебного автомобиля «УАЗ» выпал брезентовый мешок с биркой «Почта России». Сумма — 400 000 рублей. Эти деньги предназначались для выплаты пенсии жителям Ковровского района.
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