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Не пропусти «Черную пятницу» в ТК «Городок»!
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За рубежом в «Черную пятницу» совершается, пожалуй, самое большое количество покупок за весь год. Поэтому день, знаменующий начало рождественских распродаж, называют «черным», по аналогии с бухгалтерским термином, означающим, что баланс магазинов в этот день, без сомнения, окажется в «черном», доходном секторе, а не в «красном», убыточном. Для покупателей это тоже выгодно. А для многих еще и весело. Особенно для тех, кто шопинг воспринимает, как своеобразный вид спорта или приключение.
В России Black Friday проводится с 2013 года. Вначале в распродаже участвовали только крупные Интернет-магазины. Но с каждым годом популярность «Черной пятницы» стремительно растет, а ее масштабы давно вышли за пределы онлайн-торговли. В крупных российских городах уже никого не удивляет людское столпотворение у дверей различных супермаркетов, которое можно ежегодно наблюдать в последнюю пятницу ноября.
И вот, наконец, эхо шумных ночных распродаж докатилось и до Коврова! О проведении «Черной пятницы» объявил торговый комплекс «Городок». Свое участие в акции подтвердили 37 магазинов. 24 ноября работа комплекса будет продлена до 22.00. Так что, на распродажу успеют даже те, у кого рабочий день заканчивается далеко за. Причем покупатели, которые приедут в «Городок» после 19.00 окажутся даже в более выгодных условиях, ведь чем ближе ночь – тем выше скидки!
К тому же, именно на период с 19.00 до 22.00 запланирована насыщенная развлекательная программа. Ночных гостей ждут: живая музыка, сюрпризы, презенты, море черных шаров и, конечно же, розыгрыш призов от арендаторов торгового комплекса!
За три часа организаторы праздника планируют разыграть более сотни подарков, среди которых: более сорока сертификатов номиналом от 200 до 5 000 рублей, пуфы-кубы, фирменные подушки, наборы по уходу за мягкой мебелью, косметические наборы, мягкие игрушки, сладкие презенты, чайные наборы, фирменные кружки, цифровой аудио плеер, внутриканальные стереонаушники, bluetooth-кнопка, пуховые варежки и многое другое.
Участником розыгрыша может стать любой человек, совершивший покупку в ТК «Городок» в «Черную пятницу», в одном или нескольких магазинах-участниках акции, на сумму от 1 000 рублей (чеки суммируются).
На страничке ТК «Городок» @tk_gorodok в Instagram и в группе ТК «Городок» ВКонтакте уже стартовал конкурс репостов, разыгрываются Дед Мороз и новогодняя ель. В соцсетях ТК «Городок» анонсирован конкурс на самый длинный чек, который будет проводиться в день проведения акции, в рамках развлекательной программы.
Приз достойный – фирменное одеяло от мебельного салона «Лазурит», стоимостью 5 560 руб. Обладателем еще одного отличного подарка, пуфа-груши, стоимостью 3 990 рублей, от мебельного салона «Царство диванов», станет покупатель, который сфотографируется в «Черную пятницу» в ТК «Городок», выложит свое фото в Instagram с хештегом #ЧернаяПятницаТКГородок и наберет наибольшее количество лайков.
24 ноября с 19.00 и до окончания мероприятия на 1 этаже ТК будет работать бесплатная фотозона с профессиональным фотографом. А еще каждый желающий сможет воспользоваться услугами владимирского художника и стать счастливым обладателем оригинального бесплатного шаржа!
Более подробную информацию о проведении «Черной пятницы», а также перечень магазинов, участвующих в акции, можно найти на официальном сайте ТК «Городок».
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