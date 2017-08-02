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Армия, как она есть. Женский взгляд vs Мужской взгляд. Видео 18+
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Уже предвидим возмущённо-раздосадованные реплики, мол, армия всё равно не та, что там делать и прочее.
Другой «полюс»: «Не служил, не мужик».
Это правда, «чеканку» на плацу и надраивание сортиров, не говоря уже о строительстве офицерских дач, службой не назовёшь. Обстоятельства бывают очень разными, есть немало парней, готовых и горящих желанием отправиться в войска, но какая-нибудь дурацкая болячка в корне меняет жизненные планы.
Вопрос наличия-отсутствия военного билета — это второй вопрос. Если откровенно, девушек навыки сборки «калаша» и нормативы маршбросков интересуют меньше всего. Главное – это психология.
Для парня, которого в восемнадцать вырвало из привычной зоны комфорта, отлучило от «маменькиных пирожков» и «папенькиного бабла», мир уже не будет прежним. Стойко переносить тяготы и лишения воинской службы – это, прежде всего, способность адаптироваться и найти «место в строю». Поладить с такими же маменькиными сынками, борзыми мажорами, туповатыми качками и хитрыми интриганами, распознать каждого, понять, с кем и как нужно взаимодействовать. И при этом, не потерять лицо, обрести авторитет. Да ещё и не «огрести» от отцов-командиров. Тот, кто справился с этими задачами, в дальнейшей гражданской жизни будет чувствовать себя гораздо увереннее. Это и есть «понюхать пороху», а турник и полоса препятствий – только внешний фон.
Мужчина – тот, кому можно доверять и довериться. Тот, с кем можно планировать что-то более долгоиграющее, чем поход в ночной клуб и автопати. Впрочем, давайте спросим у девушек. Их имена и лица многим знакомы, а мнения, думается, будут небезынтересны.
Наталья Баранкова, обладательница титула «Королева России 2016»
Военная подготовка необходима юношам. Об армии я знаю по рассказам мужчин и из СМИ. Считаю, что это некая «школа мужества». Хорошо, если они туда приходят уже психологически и физически готовыми. Военная подготовка — это ещё дисциплина и самодисциплина, умение жить в коллективе. Это навыки выживания в любых условиях, умение быть готовым к любым испытаниям. Чтобы армия не была стрессом для юноши, было бы здорово, если бы молодые люди проходили некую «начальную подготовку». Ходили в походы, имели навыки ориентирования, жизни в походных условиях, имели физическую подготовку.
Александра Тарасова, выпускница Финансовый университет при Правительстве РФ
Мужественность, сила, храбрость — именно эти слова возникают у нас, когда видим мужчину в военной форме! Именно таких мужчин мы, женщины, хотим видеть рядом. Служба в армии — это, своего рода, школа жизни, где из мальчиков делают настоящих мужчин, готовых к любым испытаниям. Но я готова понятии и тех, кто боится армии и пытается ее избежать. Правда, это касается исключительно мирного, невоенного времени.
Анастасия Хрипунова, кандидат в Мастера спорта по самбо
Мужчина должен быть мужчиной. Это главное. И это главное лично для меня. А как он мужчиной стал, мне неважно: армия или какая-то иная жизненная ситуация…
Военный билет — это просто формальность.
Даже больше того, есть и такие, кто и с военным билетом продолжает оставаться… В общем, служил человек в армии или не служил человек в армии, для меня это абсолютно безразлично!
Вера Никитина, шеф-редактор GK
Форма, особенно военная, очень идёт мужчинам. Скажу больше, мужчина в военной форме — мечта многих девушек и женщин. Конечно, секрет не в форме, а в ассоциациях, которые она автоматически вызывает… Можно долго обсуждать недостатки нашей армии, но я горжусь именно теми ребятами, кто пошёл служить в положенное время и не бегал от военкомата несколько лет. Однако служба в ВС не делает «из мальчика мужчину», а просто раскрывает личность. Кто-то станет взрослым, а кто-то, отслужив, радостно вернётся «к маме под бочок»...
Екатерина Сокурова, участница реалити-проекта «Городская красавица»
Армия для мужчины — это школа жизни, через которую должен пройти каждый НАСТОЯЩИЙ мужчина.
Парни, которые отслужили, достойны уважения.
Лично я считаю именно так!
Ну, а кто не служил, не испытал на себе всю сложность армейской жизни, которое передаётся поколениями, тот, так себе мужчина…
Опять-таки, это моё личное мнение.
Мужчины тоже высказались по теме. Правда, большинство из респондентов пожелали сохранить инкогнито, поэтому мы решили: пусть так, дадим все ответы анонимно. В конце концов, важны не фамилии, а суть высказываний.
Сержант запаса:
Срочная служба сейчас не нужна. Обучение там низкое, реальных специалистов мало, да и современное оружие делает использование огромного количества живой силы нецелесообразным
Сержант запаса:
Служба в армии — это необходимость для каждого парня, как школа, как институт. Думаю, стоит пересмотреть сроки. Одного года очень мало. Только привык к армии, и уже домой. Родители заскучать не успели по сыночку, а ты уже дома. Это необходимый жизненный опыт, возможность элементарно оружие в руках подержать. Потом можно поступить на службу по контракту. С учётом ситуации на рынке труда это вполне себе вариант. Да, и для девушек парень в форме – это «вау»…
Сержант-контрактник:
Служба по контракту — это стабильная зарплата, социальные гарантии и возможность получения жилья. Хороший выход для тех, кто не смог реализовать себя «на гражданке». Огромным минусом службы считаю отсутствие свободного личного времени. Трудно говорить об увлечениях и хобби, времени на это просто не будет. Всё время вне службы – это рвемя с близкими. Для меня редкие свидания с девушкой – это самые счастливые минуты. У нас нет времени для ссор и разборок, и с каждым годом чувства становятся всё сильнее. Наверное, военные — это особый вид людей, с этим нужно просто смириться. Кому-то такой образ жизни подходит, кому-то нет.
Лейтенант контрактной службы:
Я из семьи военных, но жизнь военного выбрал сам. Не понимаю парней, которые не хотят прочувствовать это на себе, вылезти из-под маминой юбки. Военная служба это не учеба и не работа — это моё любимое дело.
Курсант военного вуза:
В трёх словах. Стабильность, престижность и долг.
В качестве PS стоит добавить. О том самом «страшном», из-за чего некоторые маменьки задолго до наступления сыночкой призывного возраста начинают «искать ходы».
Неуставные воинские отношения. Драки или, точнее, избиения, насилие, отсутствие физической возможности сопротивляться социопатам, которое приводит к инвалидности, гибели, слому психики.
Да, это было. Но в современных ВС это уже несколько лет перестало быть актуальным. Были времена, когда подавляющее большинство «отцов-командиров» были жуликами, устранившимися от выполнения прямых офицерских обязанностей. Именно эта преступная халатность порождала «замещающие» дисциплину звериные порядки в воинских подразделениях.
Ещё хуже, когда в офицерских погонах были не люди, а садисты, намеренно формировавшие атмосферу ненависти и необоснованной жестокости. Заговор молчания, который долгие годы окутывал все околоармейские проблемы, являлся катализатором. И в гротескном «Грузе-200» не такая уж небывальщина, скорее — метафора. Если нервы крепкие, посмотрите, чтобы понять, откуда брались и беруться все эти околоармейские страхи.
Обрести мужское начало можно не только в армии. Есть немало примеров, наверняка даже в кругу ваших знакомых, когда настоящий характер проявляется. И тогда, в экстремальной, или просто – в стрёмной ситуации, без лишних слов и подробностей понимаешь, с кем имеешь дело.
Ты можешь не быть военным, но мужчиной быть обязан.
Фотограф Дмитрий Кулешов
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