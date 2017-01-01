Обо всём
Небо в алмазах! Ковров встретил 2017-й колой и кое-чем покрепче
0 591
Уже проснулись? Как голова? Всё отлично? Тот самый случай, когда уместна идиотская фраза некоторых персонажей, которые считают себя гламурными: «Доброго времени суток!».
Действительно, бог его знает, что за время суток, но главное – была ночь!
И был Новый год.
И люди, как уже повелось у нас годами и десятилетиями, собирались на площади 200-летия города.
Мы тоже там были, всё видели, кричали «С Новым годом!» и «Ура».
Некоторое время назад в нашей мэрии было поветрие считать народ на площади в НГ по головам. То говорили, что 20 тысяч пришло, то 30 тысяч. Мы не считали, но народа было много.
Опять-таки, была одно время у одного из бывших мэров милая привычка являться в НГ на площадь, забираться на трибуну и «приветствовать свой любезный народ». Когда этот мэр в Год Кролика с зайцем под мышкой пришёл, многие гадали, кого он в год Дракона притащит. Впрочем, до Года Дракона тот мэр не доработал.
В этом году на трибуне жителей встречал не мэр, а дед Мороз со Снегурочкой. Вполне аутентично. А ещё пели песню про Ковров в исполнении Александра Швецова, причём с «живым звуком». Это, конечно, круто, но со звуком были определённые проблемы, возле ТЦ «200 лет» (где, как правило, основная масса гуляющих и собирается – там же вид на фейерверк самый оптимальный) уже ничего не было слышно. Но это не беда. Ведь люди же не слушать, а смотреть пришли.
В этом году со временем начала фейерверка была полная ясность – в час ночи. Это здорово, ведь бывали годы, когда со временем начала власти народ путали. А тут – сказано в час, и начали в час. Ну, может, на пару минут задержали, а так всё чётко.
Кстати, для тех, кто любит побухтеть, мол, тратят народные денежки на ветер, разъясняем: за все годы проведения новогодних фейерверков, на это зрелище всегда скидывались предприниматели, бюджетные денежки не тратили. Кто именно в этом году оплатил «небо в алмазах», скромные спонсоры просили не засвечивать. Дескать, помогать надо не ради пиара.
Дарёному коню, конечно, в зубы не смотрят, но многие ковровчане были раздосадованы тем, что новогодний салют-2017 был не очень продолжительным: только настроились посмотреть, а фейерверк возьми да кончись… Ну, ребята, на вас не угодишь! Вы уж определитесь, «деньги на ветер» считать или огненным шоу наслаждаться. Это удовольствие недешёвое. А у нас не Абу-даби.
Нам фейерверк понравился. Да, короткий, но очень яркий. Ночь была сырой и туманной, были опасения, что из-за влажности заряды не сработают, но всё прошло нормально. Радовались и взрослые, и дети. Для малышни поход на новогодний фейерверк – это вообще, одно из самых желанных событий!
А многие взрослые от нетерпения и желания выделиться начали салютовать своими личными фейерверками по всему городу задолго до начала «официальной церемонии». Тот, кто на личный фейерверк решил не тратиться, ограничился файерами.
Пока шли на площадь, пальба шла такая, что грешным делом думали – не беспорядки ли в городе.
Но всё было под контролем – специально обученные люди дежурили повсюду. Они задолго до НГ себе план мероприятий составили.
«В новогоднюю ночь в Коврове были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности горожан», — сообщал сайт администрации города.
А ещё власти обратились к гражданам за помощью:
Будьте бдительны!
А уже сегодня утром чиновники на том же сайте отчитались: «Все запланированные праздничные мероприятия прошли в штатном режиме без происшествий Сотрудники правоохранительных органов полностью контролировали ситуацию. Культурные мероприятия были организованы на достойном уровне».
Это точно, отдыхали очень культурно.
Позаботились не только о «горючем», но и об имидже. Большинство обозначились в контексте праздника сантаклаусическими колпаками.
Были граждане в головных уборах с «петушьими перьями». Иные предпочли патриотическую символику.
Разумеется, все снимали происходящее на телефоны, делали селфи и просто позировали перед фотокамерами.
Помимо нашего фотографа Игоря Селезнёва, с фотоаппаратами на площадь пришло немало граждан, будем ждать фотосеты на стенках в ВК и в Инстаграме.
Кстати, об Инстаграме. Надеемся, вы не забываете ставить на снимки #Ковров33 #ковров и самое главное — #gk33? Если в новогоднюю ночь все хэштеги были проставлены правильно, ждите свои фото в нашем инстаграм-обзоре уже завтра.
P.S. Наши добрые власти решили сделать первую неделю года выходной. Но нам на GK так долго отдыхать некогда – надо искать и находить для вас интересные темы, да и проект «Городская красавица» выходит на крейсерскую скорость. Поэтому не прощаемся! Заходите на сайт, читайте, смотрите, пишите коменты и ставьте лайки. Мы всё видим и ценим!
Фотограф Игорь Селезнёв
Действительно, бог его знает, что за время суток, но главное – была ночь!
И был Новый год.
И люди, как уже повелось у нас годами и десятилетиями, собирались на площади 200-летия города.
Мы тоже там были, всё видели, кричали «С Новым годом!» и «Ура».
Некоторое время назад в нашей мэрии было поветрие считать народ на площади в НГ по головам. То говорили, что 20 тысяч пришло, то 30 тысяч. Мы не считали, но народа было много.
Опять-таки, была одно время у одного из бывших мэров милая привычка являться в НГ на площадь, забираться на трибуну и «приветствовать свой любезный народ». Когда этот мэр в Год Кролика с зайцем под мышкой пришёл, многие гадали, кого он в год Дракона притащит. Впрочем, до Года Дракона тот мэр не доработал.
В этом году на трибуне жителей встречал не мэр, а дед Мороз со Снегурочкой. Вполне аутентично. А ещё пели песню про Ковров в исполнении Александра Швецова, причём с «живым звуком». Это, конечно, круто, но со звуком были определённые проблемы, возле ТЦ «200 лет» (где, как правило, основная масса гуляющих и собирается – там же вид на фейерверк самый оптимальный) уже ничего не было слышно. Но это не беда. Ведь люди же не слушать, а смотреть пришли.
В этом году со временем начала фейерверка была полная ясность – в час ночи. Это здорово, ведь бывали годы, когда со временем начала власти народ путали. А тут – сказано в час, и начали в час. Ну, может, на пару минут задержали, а так всё чётко.
Кстати, для тех, кто любит побухтеть, мол, тратят народные денежки на ветер, разъясняем: за все годы проведения новогодних фейерверков, на это зрелище всегда скидывались предприниматели, бюджетные денежки не тратили. Кто именно в этом году оплатил «небо в алмазах», скромные спонсоры просили не засвечивать. Дескать, помогать надо не ради пиара.
Дарёному коню, конечно, в зубы не смотрят, но многие ковровчане были раздосадованы тем, что новогодний салют-2017 был не очень продолжительным: только настроились посмотреть, а фейерверк возьми да кончись… Ну, ребята, на вас не угодишь! Вы уж определитесь, «деньги на ветер» считать или огненным шоу наслаждаться. Это удовольствие недешёвое. А у нас не Абу-даби.
Нам фейерверк понравился. Да, короткий, но очень яркий. Ночь была сырой и туманной, были опасения, что из-за влажности заряды не сработают, но всё прошло нормально. Радовались и взрослые, и дети. Для малышни поход на новогодний фейерверк – это вообще, одно из самых желанных событий!
А многие взрослые от нетерпения и желания выделиться начали салютовать своими личными фейерверками по всему городу задолго до начала «официальной церемонии». Тот, кто на личный фейерверк решил не тратиться, ограничился файерами.
Пока шли на площадь, пальба шла такая, что грешным делом думали – не беспорядки ли в городе.
Но всё было под контролем – специально обученные люди дежурили повсюду. Они задолго до НГ себе план мероприятий составили.
«В новогоднюю ночь в Коврове были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности горожан», — сообщал сайт администрации города.
А ещё власти обратились к гражданам за помощью:
В случае появления подозрительных лиц, пытающихся проникнуть в подъезды, подвальные и чердачные помещения ваших домов, постарайтесь организовать наблюдение за действиями этих людей, запомните как можно больше информации о них и сообщите имеющуюся информацию!
Будьте бдительны!
А уже сегодня утром чиновники на том же сайте отчитались: «Все запланированные праздничные мероприятия прошли в штатном режиме без происшествий Сотрудники правоохранительных органов полностью контролировали ситуацию. Культурные мероприятия были организованы на достойном уровне».
Это точно, отдыхали очень культурно.
Позаботились не только о «горючем», но и об имидже. Большинство обозначились в контексте праздника сантаклаусическими колпаками.
Были граждане в головных уборах с «петушьими перьями». Иные предпочли патриотическую символику.
Разумеется, все снимали происходящее на телефоны, делали селфи и просто позировали перед фотокамерами.
Помимо нашего фотографа Игоря Селезнёва, с фотоаппаратами на площадь пришло немало граждан, будем ждать фотосеты на стенках в ВК и в Инстаграме.
Кстати, об Инстаграме. Надеемся, вы не забываете ставить на снимки #Ковров33 #ковров и самое главное — #gk33? Если в новогоднюю ночь все хэштеги были проставлены правильно, ждите свои фото в нашем инстаграм-обзоре уже завтра.
Всех с наступившим!
P.S. Наши добрые власти решили сделать первую неделю года выходной. Но нам на GK так долго отдыхать некогда – надо искать и находить для вас интересные темы, да и проект «Городская красавица» выходит на крейсерскую скорость. Поэтому не прощаемся! Заходите на сайт, читайте, смотрите, пишите коменты и ставьте лайки. Мы всё видим и ценим!
Фотограф Игорь Селезнёв
0 комментариев