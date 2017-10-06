Обо всём
В город нагрянула ведущая «Ревизорро»? Неожиданно
0 411
Всё началось ещё с лекций Летучей в Воронежском экономико-правовом институте. Ведущая рассказывала о тенденциях современной журналистики, блогерах и влиянии СМИ. Там-то и поинтересовалась 24-летняя Екатерина, мол, почему больницы не проверяете? Есть тут в Воронеже одно медучреждение в ужасном состоянии и неплохо бы его проверить?..
Девушка продолжала настаивать, что необходимо и рассказала: «По коридорам там бегают толпы тараканов, везде грязно, постоянные сквозняки, из-за которых я даже простыла». Летучую зацепил рассказ и они тут же поехали в ту злосчастную больницу №2 в Воронеже.
На входе в больницу людей с камерами и фотоаппаратами, естественно, никто не встретил. Первым делом ведущая направилась в туалет на первом этаже. Открыла дверь в санузел, вскрикнула от ужаса. Там тараканов… около 20 штук.
После направилась в палаты. Начала проверку с матрасов. Комментарий был примерно такой:
Мы видим совершенно грязный «обос… ый» матрас. И обратите ещё внимание на грязные потёки на стенах.
К недостаткам подключились и сами пациенты. Мол, врачи-то хорошие, но условия… Здесь нет душа, и больным приходится не мыться неделями.
Понятно, что Летучая первым делом направилась к дежурному врачу. Тот заверил её, что не имеет отношения к чистоте в больнице и этими вопросами занимается, якобы главный врач. Потом подъехала и глава пресс-службы департамента здравоохранения области Оксана Козлова. Следом за ней и исполняющий обязанности главного врача больницы №2 Сергей Токарев. Тут и начался полный, как говорится, трындец.
Медики стали выдвигать различные версии появления тараканов в больнице. Предположили, что их могли подкинуть. «Уж больно они жирные», — сказал Токарев. Типа, если жирные, то точно не наши.
Елена Летучая давно уже не является ведущей шоу «Ревизорро». Но продолжает работать на телеканале «Пятница». И говорят, скоро выйдет новый проект с её участием. А пока «борец за чистоту» попросила местных журналистов рассказать про эту ситуацию всем.
Тем временем, в соцсетях яро обсуждают нашу ЦГБ.
0 комментариев