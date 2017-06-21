Обо всём

Нескучно живёт Ковров. Гуманоидов ждём)))

Zina_Orlova
0 598
Сабж. С ковровчанами не соскучишься. Как думаете, в какой точке города на днях появилась эта табличка?



Снимок был опубликован в FB и Instagram.

Автор — ковровский блогер Сергей Шестопалов, который не первый год увлекается фотосъёмкой городских и пригородных пейзажей.

Свою последнюю фотозарисовку Сергей снабдил остроумной подписью: «Нескучно живёт Ковров».

И, конечно же, сразу пара десятков лайков.

Думается, их количество будет стремительно возрастать.



Не будем впадать в эзотерику, скажем прямо — это маркетологи-юмористы нового кулинарного проекта «Додо-Пицца» таким образом обозначили место будущей пиццерии. Это на Либерецкой.

Подробности? Будут!

0 комментариев

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.