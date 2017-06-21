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Нескучно живёт Ковров. Гуманоидов ждём)))
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Сабж. С ковровчанами не соскучишься. Как думаете, в какой точке города на днях появилась эта табличка?
Снимок был опубликован в FB и Instagram.
Автор — ковровский блогер Сергей Шестопалов, который не первый год увлекается фотосъёмкой городских и пригородных пейзажей.
Свою последнюю фотозарисовку Сергей снабдил остроумной подписью: «Нескучно живёт Ковров».
И, конечно же, сразу пара десятков лайков.
Думается, их количество будет стремительно возрастать.
Не будем впадать в эзотерику, скажем прямо — это маркетологи-юмористы нового кулинарного проекта «Додо-Пицца» таким образом обозначили место будущей пиццерии. Это на Либерецкой.
Снимок был опубликован в FB и Instagram.
Автор — ковровский блогер Сергей Шестопалов, который не первый год увлекается фотосъёмкой городских и пригородных пейзажей.
Свою последнюю фотозарисовку Сергей снабдил остроумной подписью: «Нескучно живёт Ковров».
И, конечно же, сразу пара десятков лайков.
Думается, их количество будет стремительно возрастать.
Не будем впадать в эзотерику, скажем прямо — это маркетологи-юмористы нового кулинарного проекта «Додо-Пицца» таким образом обозначили место будущей пиццерии. Это на Либерецкой.
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