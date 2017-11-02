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Вязниковский провал. Следующая «Старка»?

Екатерина Кокшарова
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Ужасная новость. Буквально за несколько часов во Владимирской области озеро вместе с рыбой ушло под землю. Ну, просто эпик фейл!



Целое озеро со своей фауной. И под землю. Диаметр озера составлял около 140 метров. Сложно поверить, но факт.

Это было рядом с деревней Пивоварово Вязниковского района. Ближайшие дома находятся всего в пятистах метрах от водоёма. Озеро Саканцы внезапно исчезло. Жители — в шоке. Они-то и забили тревогу.



Сейчас на месте озера осталась большая воронка, на дне — ил. Об исчезновении озера говорят даже на федеральном уровне.

Иван Шапошников — инспектор в области охраны окружающей среды региона:

Причина в общем-то банальная – образование карстовой воронки. Это происходит по всему миру, в местах, где есть карстовые образования. Произошел какой-то очередной обвал карста, и в этот провал и ушло озеро.

Другими словами, вода ушла под землю из-за пустот, возникших от размывания грунта. Озеро находилось рядом со знаменитым Пивоваровским провалом, который аналогично образовался в 1959 году. Тогда из-под земли раздался глухой шум, свист и почва со всем, что на ней было — обрушилась вниз. Некоторое время в образовавшейся яме стояла вода, которая потом ушла под землю. Склоны котлована, глубиной с девятиэтажный дом, уже обросли деревьями и кустарником. А еще говорят, что в начале 50-х под Вязниками ушел под землю жилой дом вместе с хозяином. Не нашли…

Пивоваровский провал

Карстовые провалы – не редкость именно в восточной части 33 региона. Это связано с тем, что в Вязниковском и Гороховецком районах встречаются залежи гипса: он очень активно расщелачивается и возникает провал.

На востоке Владимирской области существует целая система карстовых озёр. Здесь их свыше двухсот – от двух до нескольких десятков метров в диаметре.

Кастровое озеро &quot;Глаз водяного&quot; под Вязниками, turism.boltai.com

По данным геологов, с 1930 года в области зафиксировано 58 случаев образования карстовых воронок и провалов. Также были зафиксированы карстовые провалы и в соседней Нижегородской области.

Ковровский район богат известняком и строительными песками. Таким образом, можно расслабиться: ни Старка, ни пруд в Мелехово под землю не уйдут.

У нас под землю уходят машины.

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