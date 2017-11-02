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Вязниковский провал. Следующая «Старка»?
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Целое озеро со своей фауной. И под землю. Диаметр озера составлял около 140 метров. Сложно поверить, но факт.
Это было рядом с деревней Пивоварово Вязниковского района. Ближайшие дома находятся всего в пятистах метрах от водоёма. Озеро Саканцы внезапно исчезло. Жители — в шоке. Они-то и забили тревогу.
Сейчас на месте озера осталась большая воронка, на дне — ил. Об исчезновении озера говорят даже на федеральном уровне.
Иван Шапошников — инспектор в области охраны окружающей среды региона:
Причина в общем-то банальная – образование карстовой воронки. Это происходит по всему миру, в местах, где есть карстовые образования. Произошел какой-то очередной обвал карста, и в этот провал и ушло озеро.
Другими словами, вода ушла под землю из-за пустот, возникших от размывания грунта. Озеро находилось рядом со знаменитым Пивоваровским провалом, который аналогично образовался в 1959 году. Тогда из-под земли раздался глухой шум, свист и почва со всем, что на ней было — обрушилась вниз. Некоторое время в образовавшейся яме стояла вода, которая потом ушла под землю. Склоны котлована, глубиной с девятиэтажный дом, уже обросли деревьями и кустарником. А еще говорят, что в начале 50-х под Вязниками ушел под землю жилой дом вместе с хозяином. Не нашли…
Карстовые провалы – не редкость именно в восточной части 33 региона. Это связано с тем, что в Вязниковском и Гороховецком районах встречаются залежи гипса: он очень активно расщелачивается и возникает провал.
На востоке Владимирской области существует целая система карстовых озёр. Здесь их свыше двухсот – от двух до нескольких десятков метров в диаметре.
По данным геологов, с 1930 года в области зафиксировано 58 случаев образования карстовых воронок и провалов. Также были зафиксированы карстовые провалы и в соседней Нижегородской области.
Ковровский район богат известняком и строительными песками. Таким образом, можно расслабиться: ни Старка, ни пруд в Мелехово под землю не уйдут.
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