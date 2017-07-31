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Нет Сбербанка - нет платежей?!

ValyaVilova
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Сегодня утром в Сбербанке произошел сбой. Не работали пластиковые карты и не проходили платежи через «Сбербанк Онлайн». Клиенты не могли получить наличные средства в банкоматах и провести оплату через терминалы — сообщают на сайте banki.u. Устранены ли неполадки?



Случай не единичный. В Сбербанке уже были затруднения при проведении платежей в адрес операторов сотовой связи и организаций. По поводу утренних неполадок, то проблемы наблюдались в разных регионах страны.

В Москве — клиенты не могли перевести деньги с карты на карту через систему «Сбербанк Онлайн». В Свердловской и Челябинской областях — возникли проблемы с оплатой товаров в магазинах.

В Хабаровске и Южно-Сахалинске — не смогли снять деньги в банкоматах и провести оплату. В зоне риска оказались и другие области. В том числе, и наша.

В Сбербанке подтвердили наличие сбоя, но о причинах не говорят. Хакерская атака? Происки «партнёров»? Или тупо накосячили?

Во флагманской кредитно-финансовой структуре держат мхатовскую паузу…



Вы сегодня пытались воспользовался услугами Сбербанка? Всё получилось?

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