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Нет Сбербанка - нет платежей?!
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Случай не единичный. В Сбербанке уже были затруднения при проведении платежей в адрес операторов сотовой связи и организаций. По поводу утренних неполадок, то проблемы наблюдались в разных регионах страны.
В Москве — клиенты не могли перевести деньги с карты на карту через систему «Сбербанк Онлайн». В Свердловской и Челябинской областях — возникли проблемы с оплатой товаров в магазинах.
В Хабаровске и Южно-Сахалинске — не смогли снять деньги в банкоматах и провести оплату. В зоне риска оказались и другие области. В том числе, и наша.
В Сбербанке подтвердили наличие сбоя, но о причинах не говорят. Хакерская атака? Происки «партнёров»? Или тупо накосячили?
Во флагманской кредитно-финансовой структуре держат мхатовскую паузу…
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