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Ночь искусств в Коврове. ФОТО
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Официальные мероприятия приуроченные к «Ночи искусств» прошли в ДКиТ «Родина». Ажиотажа, надо заметить, ивент не вызвал. Хотя, в принципе, программа была примечательной. Возможно, недостаточно анонсировали?..
В программе были мастер-классы от преподавателей кружков и секций «Родины», театральные пробы, чтение стихов в формате «открытый микрофон», эстрадный концерт на сцене и показ фильма «Легенда №17».
Но если быть предельно точными, это скорее не ночь, а вечер искусств. Всё началось в 17.00 и закончилось в 21.00. Время-то детское!
А что же дальше? Где были ковровчане в самую культурную ночь этого года? Наилучший способ — проверить по геолокации «Ковров» в Instagram. Что выяснилось?
В сущности, предсказуемым центром культурного притяжения стало выступление группы «Фактор 2» в РРЦ «Арсенал». Вот где прошла настоящая «Ночь искусств», во всяком случае, по критерию массовости. Скажете, не достаточно эстетично? А что, были варианты?
На фотографиях видно, что народу было очень много. Зрители заняли весь танцпол, лестницы и балкон.
К вопросу об альтернативе. Пожалуйста — девичник «Ночь искусств» в сауне.
В принципе, традиции русской, финской и арабской бани тоже, в определённом смысле, искусство. Всё зависит от индивидуального подхода и отношения к делу.
В своей группе в ВК мы разместили пост, где предложили читателям сделать креативные фото на тему «как я провел ночь искусств». Но ни одного фото нам не прислали. Эй, с кем вы, мастера культуры и люди искусства?..
На самом деле, мы ничуть не в претензии ни к танцующим в клубе, ни к моющимся в бане. Просто душа чего-то творческого просит, богемного чего-то…
Развлечения — лакмусовая бумага культуры! (с)
Фото Игоря Селезнева
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