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Ночью за грибами с чемоданом? Почти!
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Вылазка в лес на буднях — это роскошь, которую себе могут позволить только очень свободные люди. Остальные идут на рынок и в магазин и покупают дары леса по отнюдь не дешёвой цене.
Впрочем, дело даже не в деньгах. Те, кто знает, что это за особое чувство — вдыхать ароматы листвы и хвои, слышать симфонию скрипов и хруста, шелеста и птичьих выкриков — только такие «лесные братья» поймут.
Ехать за грибами (опытные люди поправят — «по грибы») имеет смысл только если наберёшь как минимум ведро. Пара подберёзовиков или даже белых — это несерьёзно. На прошлой неделе автор топика под руководством опытного проводника открыл для себя такие грибы, которые можно в достаточном количестве набрать в течение часа. Это опята.
Грибы, как известно, бывают двух видов: полезные и съедобные. Они отличаются не только по силе и качеству воздействия на организм, но и по внешнему виду. Уж если белый, то белый. С опятами всё непросто. Многие боятся перепутать, ведь есть так называемые «ложные опята». Собирать и есть их можно. Только отравишься.
Отличить правильный гриб от неправильного помогут справочные ресурсы или опытный проводник-консультант, как в нашем случае.
Когда мы в шестом часу вечера отправились в лес, с трудом верилось, что до сумерек удастся набрать приличное количество грибов. Проводник заверил: надо знать места. Места нашлись довольно далеко, почти в 40 км от Коврова, в Савинском районе. Именно там реально за час набрать полное ведро грибов.
По правде говоря, «техзадание» — искать опята, поначалу вызывало сомнения. По вышеизложенной причине. Ну, не хочется как-то в расцвете лет отправляться к праотцам. О! Вот беленький попался, причём сразу, как только в лес вошли.
Белые растут в «весёленьких» перелесках, живописно. А наш путь лежал в глухую чащобу. Лес был всё мрачнее и мрачнее. Ну, какие тут грибы? Скорее, избушку на курьих ножках встретишь.
Первым опята обнаружил проводник, который и позвал: «Смотри!». Оказывается, на самом деле, они не опята, а «стволята», растут прямо на деревьях.
Честно говоря, первое впечатление немного жутковатое. А вдруг всё-таки несъедобные? Но внимательно изучив шляпки, ножки и прочие части, стало понятно: это именно то, что искали. И, пошёл сбор.
Собирать опята — это очень просто, легко и быстро. Пара минут, и от наствольного семейства уже ничего не остаётся.
Именно это — высокая кучность, обеспечивает быстроту сбора. Да и видно их даже в сумерках отлично — чёрный ствол, серо-белые наросты. Значит, надо брать. Меньше часа, и все приготовленные ёмкости были заполнены грибами. Можно сказать, что план по урожаю выполнен.
По правде говоря, собрать можно было ещё больше, если бы правильно срезать.
У опят ценны и вкусны шляпки. А ножки только место в корзине или ведре занимают.
Самое главное — найти правильное место. Ведь опята далеко не во всех лесах можно найти в отличие от тех же подберёзовиков.
А ещё надо помнить: не всё то опята, что на деревьях!
Вот эти грибы, хоть они и красивые, употреблять в пищу не стоит.
Ну, а теперь — домой. Ведь лесные сокровища ещё надо обработать и приготовить.
Опята не только собирать легко, но и готовить очень несложно. Поскольку они растут не на земле, никакой земли и грязи нет. Счищать ножом почти ничего не нужно. Достаточно их слегка отварить, и — всё зависит от кулинарных фантазий. Можно потушить в сметане, можно пожарить в масле. Очень вкусно, если их замариновать.
Но это уже совсем другая история…
Наверное, она будет неплохо смотреться с хэштегом #САМБЫЕЛ!
P.S. Тут люди спрашивают рецепт маринованных опят. На нижеследующем видео — на 1,31 минуте.
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