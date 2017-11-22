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Новые банкноты уже в Коврове? Фото
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Купюра зеленого цвета номиналом 200 рублей напечатана на хлопковой бумаге с полимерной пропиткой. На ней изображены символы Севастополя: памятник затопленным кораблям на лицевой стороне и вид на Херсонес Таврический на оборотной.
На купюре номиналом 2000 рублей синего цвета изображены мост на остров Русский на Дальнем Востоке и космодром «Восточный» в Амурской области.
Основным отличием от других банкнот является наличие QR-кода.
Новые купюры должны помочь россиянам получить дополнительные удобства в наличном расчете. Банкноты поступили в оборот в середины октября, но в Коврове были замечены только сейчас.
Публикация Дениса Швецова в Instagram вызвала волну обсуждения среди его подписчиков, кто-то не поверил, что купюры настоящие. Денис уверил нас, что они именно такие.
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