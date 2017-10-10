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Узнай своего избранника! Не гороскоп
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В единый день голосования 10 сентября на двух избирательных одномандатных округах — №14 и №19 прошли дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов.
В тот же день состоялось итоговое заседание Территориальной избирательной комиссии (ТИК) города Коврова. Выборы признаны состоявшимися и действительными.
Победители:
- по округу № 14 – Парциков Сергей Павлович (за него проголосовал 431 избиратель);
- по округу № 19 – Кашицын Сергей Владимирович (519 голосов).
Даже не думаем спорить с решением ТИК, да и сроки для претензий давно прошли. Однако напомним тогдашний медиа-фон.
На интернет-ресурсе 33polit.info в день выборов опубликованы сведения, об инциденте на одном из участков. К урне для голосования был якобы допущен гражданин без паспорта, с военным билетом. Нарушением это не признали.
Ещё один сигнал, который подал интернет-ресурс «Ковров-24». Там усомнились в корректности нарезки округов. Официального подтверждения и даже оценки данный топик также не получил. Хотя подозрение нешуточное: электоральный «люфт» до двух сотен человек.
По статистике в Коврове 113690 избирателей. Они примерно в равных долях поделены на 30 групп-округов. Каждому округу соответствует в среднем 3790 человек с правом голоса. Надо заметить, что на округах №№14,19 электоральная масса чуть выше среднего. Для простоты дальнейших расчётов округлим – допустим, речь идёт о 4000 избирателей в каждом округе.
Явка на обоих округах не дотянула (хотя и близко подобралась) до 20%. Социологи считают 20% критической чертой, ниже которой народная апатия. А хорошим показателем (общество здорово, в меру критично, интересуется политикой и доверяет властям) — 40-45%. При такой явке к победителям вообще нет вопросов по части репрезентативности, кредита доверия и политического «тефлона». Но довыборы 10 сентября — это, увы, совсем другая история.
Мало того, что на участки пришло едва ли трое из двадцати проживающих в округе избирателей (если всех жителей считать, то процент и вовсе опустится до 15-16), из проголосовавших в пользу победителей — Сергея Парцикова и Сергея Кашицына, высказались чуть больше половины. С точки зрения победы — вопросов нет, всё верно.
Но надо понимать, что фактически в микрорайонах (избирательных округах), где с сентября приступили к обязанностям новые избранники народа, едва ли двое из десяти вообще в курсе, что выборы были. И только один из десяти голосовал за победителей. За скобками оставим, чем руководствовался этот самый каждый десятый — индивидуальными морально-волевыми качествами избранника или его партпринадлежностью. Оба депутата-Сергея — члены ЕР, а вера в
Рассмотрим их по отдельности.
Округ №14.
Улицы Колхозная, Вишнёвая, Дальняя, нечётная сторона З. Космодемьянской, Киркижа, Куйбышева, Матросова, Муромская, О. Кошевого, Сосновая, Л. Чайкиной. Та самая «шестёрка».
Проблематика общеизвестна. ЖКХ, дороги, молодёжная преступность. Очень тяжёлая история с наркотиками. Округ сложный. Если копнуть в историю местного парламентаризма, чаще там избирались на протестной волне, шли в политику под грозными и яркими лозунгами, но… Очень быстро понимали, насколько сложен и туго затянут и лихо запутан клубок проблем. Избиратели, видя беспомощность своего нардепа, быстро разочаровывались и начинали клясть и ругать на чём свет стоит. Нормальное явление — у народа от любви до ненависти один шаг.
Напомним, что причиной довыборов на округе стала скоропостижная смерть депутата Александра Волгина, которого и сменил 47-летний Сергей Парциков.
Волгин остался в памяти как неутомимый краевед, один из авторов идеи сквера оружейников, продвигал тему статуса города воинской славы. В целом отношение людей к Волгину было позитивное, его любили.
Депутат горсовета Александр Волгин
Как выстроит отношения с избирателями Сергей Парциков? Его бэкграунд в корне отличается от биографии Волгина. Кадровый офицер, в 90-х прошлого века — работа в МВД на таких направлениях, как борьба с оргпреступностью, коррупцией и незаконным оборотом наркотиков. По сути, будет, что вспомнить «на районе» из прежних специализаций.
В начале нулевых Сергей Парциков запомнился инициативой создать дружину для помощи правоохранительным органам (ДНД). Тема шла туго. С одной стороны, финансовая проблема. В бюджете города, да и вышестоящих, денег на этот «наворот» не находилось, а частные структуры тратиться не спешили. Некоторые бизнесмены открыто выражали опасения: не вырастить бы ненароком отряд головорезов с красными повязками. Либо наоборот — пострадает ДНДшник от рук уличного отморозка, а кто в ответе за жизнь и здоровье — в законе не прописано.
Парциков долго и упорно пытался провести идею в жизнь. Ему почти удалось на площадке общественной организации «Фонд содействия укреплению укреплению законности и правопорядка города Ковров и Ковровского района», который он в своё время возглавлял в качестве директора. Фонд был, хотя и общественной организацией, но в учредителях подобралась такая команда (гендиректоры ОПК и успешных госпредприятий, силовики и крупные бизнесмены), что очень и очень многие серьёзные дела можно было решать.
Впрочем, фонд просуществовал недолго, около трёх лет. И как-то… закрылся. Отчего, говорили всякое. Вероятно, не стоило слишком уж сильно разбрасываться. В уставной деятельности фонда причудливо сочетались собственно содействие укреплению законности, фотоуслуги, организация стоянок для велосипедов и розничная торговля журналами. Помимо попытки заняться общественной деятельностью, было ещё два стартапа — юридическое агентство и ЧОП. На сегодня обе фирмы закрыты.
Судя по карьерным извивам, всё-таки системная и командная работа Сергею Павловичу ближе. Последнее место работы — начальник отдела безопасности и режима КБ «Арматура» (фил. ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»), видимо принесло отставнику МВД и моральное удовлетворение, и достаток.
И, кстати говоря, хорошая возможность бывших коллег из МВД поддержать. Уже в качестве представителя крупной военно-космической корпорации, Сергей Парциков в очередной раз инициировал как идею ДНД, так и включился в решение вопроса о поддержке участковых инспекторов. Содержательный сюжет об этом подготовил интернет-ресурс «Ковров Сегодня» (видео от июня 2017 года)
Инициатива, кстати говоря, удачно совпала с предвыборной кампании тогда ещё кандидата в депутаты горсовета Сергея Парцикова.
Сведения о Сергее Парцикове в открытых источниках довольно скупы. Думается, это связано со спецификой прежней работы и с тем, что хронологически наиболее заметные вехи жизненного пути произошли в доинтернетную эпоху. Об имуществе и прочих утилитарных вещах, неизменно интересных простому люду, можно при желании найти на сайте избиркома. Там всё адекватно — машина, квартира и т.п.
Округ №19.
Локацию можно назвать пограничной между «шестёркой» и, если по старому стилю, «пятёркой». Улицы — чётная сторона З. Космодемьянской, Космонавтов, проезд Чайковского, Блинова, Ватутина, Строителей, проезды Л. Чайкиной и Танеева.
На полкопейки получше округа №14 в плане криминогенности. Да и застройка местами новая, а значит, живут здесь люди более-менее состоятельные. Хотя практика показывает (и это поразительно!) что склонность к неудовольствию властями скорее присуща вот такой вот
Пожалуй, осложняющим фактором может стать «проблема престолонаследования». В отличие от того же Волгина, у предшественника Сергея Кашицына (победителя довыборов по округу) Григорьева репутация неоднозначная. К его неуёмным патриотическим порывам, метанью по стране на ретромобилях неясной этиологии население относится по-разному, не говоря уж об увлечении движением НОД. Кому-то дико нравится, а у кого-то иные эмоции и ассоциации. Ведь люди «на раёне» конкретных дел, а не пламенных речей ждут от депутата.
Экс-депутат по округу №19 Павел Григорьев
Меж тем, политический стиль и тренд в округе, судя по внешне-формальным признакам, обещает быть очень стабильным. Ведь Кашицын, можно сказать, «птенец гнезда Григорьева», взрос на патриотических идеях, распускании алых стягов, всё тех же пробегах, митингах и запусках коптеров над стягами и пробегами.
Кашицын молод, ему 31. В силу возраста не чужд социальных сетей. Там наряду с фото он разместил, например, вот такие строчки:
Чужая жизнь для нас секрет,
Одна она, большая тайна.
Не можем мы найти ответ,
Проникнуть в чьё либо сознанье.
Нам не дано себя понять,
других тем более нам сложно.
При встрече можем лишь обнять,
И то не каждому возможно.
Ну, обнять, не обнять, а кое-какие данные в открытых источниках имеются. Так на сайте избиркома он назван предпринимателем. Бизнес связан то ли с газировкой, то ли с чем-то ещё освежающим. При относительно скромной (официально заявленной) зарплате в 20 с небольшим в месяц, ему удалось скопить на пусть и подержанный, но всё же внедорожник Mitsubishi Outlander. А ещё на квартиру площадью 99,3 кв. метра.
Впрочем, чаще Сергея Владимировича увидишь не в офисе, а в компании с предшественником Григорьевым, в такой же нарядной патриотической форме.
Оценят ли ковровские избиратели работу лучших российских дизайнеров? Вопрос! И GK адресовал его владимирскому журналисту и политологу Юрию Борисову, который в качестве специалиста по PR участвовал в подавляющем большинстве предвыборных кампаний, в том или ином качестве участвовал во всех выборах, проходивших на территории Владимирской области в XXI веке.
Юрий Борисов, журналист, политолог, PR-эксперт на выборах местного, регионального и федерального уровня:
«Если боишься – не делай. Если делаешь – не бойся» — наверное с этого стоит начать комментарий по данной теме. Конечно, год — срок и по историческим, и по политическим меркам небольшой. Но, тем не менее, не стоит забывать о роли личности в истории. Пусть и в истории одного города.
Ковровский «кейс довыборов» достаточно характерен для страны, если мы не говорим о территории «электоральных аномалий». Явка на подобных выборах не является критерием оценки популярности кандидатов, ведь с точки зрения политтехнологий, для победы нужно поработать с десятками, максимум несколькими сотнями, избирателей, которые и «вручат» имяреку мандат.
Любому избраннику нужно помнить, что выборы, как и свадьба, не конец, а начало большого пути. У депутата есть набор инструментов, который поможет улучшить жизнь избирателей. Если оставить за скобками собственный депутатский кошелек (благотворительность дело хорошее, но все-таки не главное для народного избранника), то остаются обращения, запросы и, пожалуй главное, работа над бюджетом. Если авторитета и настойчивости у обладателя мандата хватит для решения актуальных задач своего округа и он сумеет довести информацию о позитивных (пусть и готовящихся) изменениях до избирателей, то число его сторонников точно вырастет.
Что касается «образа будущего». Важный аспект для желающих переизбраться – встречи с избирателями, приемы граждан, праздники дворов, общение в социальных сетях. Лучше механизма, чем личный контакт, для депутатов ещё не придумали.
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