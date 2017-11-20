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Общественный контроль в Коврове. Мусорный вопрос
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Во время обзора депутатских округов GK отметил, что в районе улицы Моховая наконец-то был решен мусорный вопрос, ликвидирована стихийная свалка на пустыре возле котельной. Видимо, жильцы округа радовались недолго, свалка просто сменила место дислокации, а пустые мусорные карьеры остались стоять в стороне. Обеспокоенные таким безобразием ковровчане опубликовали видео в сообществе «Подслушано Ковров».
Место бывшей свалки расчищено, а вот дорога, ведущая к детскому садику и школе №8 от пятиэтажек улицы Зои Космедемьянской завалена мусором.
Стоит отметить, что мусоровывозящая компания занимается вывозом, в том числе, и крупногабаритного мусора. Правда, по отдельным дням. Расписание указано прямо на мусорных контейнерах. Для того, чтобы площадка не захламлялась, достаточно просто ставить мусор рядом с баками, если его невозможно поместить внутрь контейнеров. Но жильцы района упорно продолжают сваливать мусор на другую часть дороги…
Причина такого скопления мусора не ясна. Позиция компании, которая занимается вывозом мусора тоже понятна. Площадку обслуживают жильцы рядом стоящего дома, которые и платят за вывоз отходов. Вывоз происходит строго с контейнерной площадки, а значит, свалку через дорогу никто убирать не обязан.
Здесь все уже на совести самих жильцов. Поставит мусор у контейнеров или свалить его у дороги…
Жить в чистоте — это только наш выбор!
Фотограф Игорь Селезнев
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