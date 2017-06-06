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Обязательный укол. Спастись от бешенства
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В Коврове стартовала вакцинация от бешенства. Её проводят специалисты Ковровской районной станции по борьбе с болезнями животных.
Во Владимирской области уже зафиксированы 15 случаев заболевания, а наш город включен в список неблагоприятных населенных пунктов 33 региона «по бешенству».
Прививку рекомендуют делать всем домашним животным: гуляет ваш питомец на улице или нет, значения не имеет. Риску заражения подвержены абсолютно все.
Бешенство приводит к смерти животного и опасно для человека. Чаще всего в нашей области домашние любимцы заражаются от диких животных и бродячих собак.
Зараженное животное становится агрессивнее, чаще всего ищет затемненное и сухое место, у собак меняется лай. Бывает и атипичная форма заболевания, когда животное становится необыкновенно ласковым. В основном, это касается кошек.
5 июня бригада Ковровской районной станции по борьбе с болезнями животных с вакциной приехала к дому 27 на улице Волго-Донская.
Несмотря на сильный дождь, желающих сделать прививку своим питомцам оказалось много. Здесь можно было увидеть как породистых животных, так и дворняжек. Ответственные хозяева ежегодно отслеживают график вакцинации.
Я тоже решила привить свою кошку — канадского сфинкса. Сделали все быстро, в ветеринарном паспорте сделали отметку, а предварительно записали кличку животного и адрес его проживания.
7 июня прививку можно будет сделать во дворе дома №6/2 по улице Космонавтов.
8 июня — во дворе дома №15 по улице Свердлова.
13 июня — во дворе дома № 101 по улице Комсомольская.
14 июня — во дворе дома №52/3 по улице Восточная.
15 июня — во дворе дома №13 по улице Грибоедова.
19 июня — во дворе дома №79 по улице Транспортная.
20 июля — во дворе дома №5 по улице Бабушкина.
21 июня — с торца дома №27/2 по улице Муромская.
22 июня — во дворе дома №1/11 по улице Зои Космодемьянской.
26 июня — во дворе дома №96 по улице Еловая.
28 июня — во дворе дома №8 по улице Дмитрова.
29 июня — во дворе дома №7/1 по улице Зои Космодемьянской.
Таким образом, за июнь-июль планируют привить большую часть домашних животных Коврова. При признаках заболевания у животного необходимо сразу же обращаться в ветеринарную станцию.
Фотограф Игорь Селезнёв
Во Владимирской области уже зафиксированы 15 случаев заболевания, а наш город включен в список неблагоприятных населенных пунктов 33 региона «по бешенству».
Прививку рекомендуют делать всем домашним животным: гуляет ваш питомец на улице или нет, значения не имеет. Риску заражения подвержены абсолютно все.
Бешенство приводит к смерти животного и опасно для человека. Чаще всего в нашей области домашние любимцы заражаются от диких животных и бродячих собак.
Зараженное животное становится агрессивнее, чаще всего ищет затемненное и сухое место, у собак меняется лай. Бывает и атипичная форма заболевания, когда животное становится необыкновенно ласковым. В основном, это касается кошек.
5 июня бригада Ковровской районной станции по борьбе с болезнями животных с вакциной приехала к дому 27 на улице Волго-Донская.
Несмотря на сильный дождь, желающих сделать прививку своим питомцам оказалось много. Здесь можно было увидеть как породистых животных, так и дворняжек. Ответственные хозяева ежегодно отслеживают график вакцинации.
Я тоже решила привить свою кошку — канадского сфинкса. Сделали все быстро, в ветеринарном паспорте сделали отметку, а предварительно записали кличку животного и адрес его проживания.
7 июня прививку можно будет сделать во дворе дома №6/2 по улице Космонавтов.
8 июня — во дворе дома №15 по улице Свердлова.
13 июня — во дворе дома № 101 по улице Комсомольская.
14 июня — во дворе дома №52/3 по улице Восточная.
15 июня — во дворе дома №13 по улице Грибоедова.
19 июня — во дворе дома №79 по улице Транспортная.
20 июля — во дворе дома №5 по улице Бабушкина.
21 июня — с торца дома №27/2 по улице Муромская.
22 июня — во дворе дома №1/11 по улице Зои Космодемьянской.
26 июня — во дворе дома №96 по улице Еловая.
28 июня — во дворе дома №8 по улице Дмитрова.
29 июня — во дворе дома №7/1 по улице Зои Космодемьянской.
Таким образом, за июнь-июль планируют привить большую часть домашних животных Коврова. При признаках заболевания у животного необходимо сразу же обращаться в ветеринарную станцию.
Ладно, ладно, побегу,
Вашим детям помогу.
Только где же вы живёте?
На горе или в болоте?
Не забудьте сделать своему любимцу укол от бешенства!
Фотограф Игорь Селезнёв
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