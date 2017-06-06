Обязательный укол. Спастись от бешенства

Ладно, ладно, побегу,

Вашим детям помогу.

Только где же вы живёте?

На горе или в болоте?

Не забудьте сделать своему любимцу укол от бешенства!

Во Владимирской области уже зафиксированы 15 случаев заболевания, а наш город включен в список неблагоприятных населенных пунктов 33 региона «по бешенству».Прививку рекомендуют делать всем домашним животным: гуляет ваш питомец на улице или нет, значения не имеет. Риску заражения подвержены абсолютно все.Бешенство приводит к смерти животного и опасно для человека. Чаще всего в нашей области домашние любимцы заражаются от диких животных и бродячих собак.Зараженное животное становится агрессивнее, чаще всего ищет затемненное и сухое место, у собак меняется лай. Бывает и атипичная форма заболевания, когда животное становится необыкновенно ласковым. В основном, это касается кошек.5 июня бригада Ковровской районной станции по борьбе с болезнями животных с вакциной приехала к дому 27 на улице Волго-Донская.Несмотря на сильный дождь, желающих сделать прививку своим питомцам оказалось много. Здесь можно было увидеть как породистых животных, так и дворняжек. Ответственные хозяева ежегодно отслеживают график вакцинации.Я тоже решила привить свою кошку — канадского сфинкса. Сделали все быстро, в ветеринарном паспорте сделали отметку, а предварительно записали кличку животного и адрес его проживания.прививку можно будет сделать во дворе дома №6/2 по улице— во дворе дома №15 по улице— во дворе дома № 101 по улице— во дворе дома №52/3 по улице— во дворе дома №13 по улице— во дворе дома №79 по улице— во дворе дома №5 по улице— с торца дома №27/2 по улице— во дворе дома №1/11 по улице— во дворе дома №96 по улице— во дворе дома №8 по улице— во дворе дома №7/1 по улицеТаким образом, за июнь-июль планируют привить большую часть домашних животных Коврова. При признаках заболевания у животного необходимо сразу же обращаться в ветеринарную станцию.