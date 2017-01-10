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Что таят подвалы церкви?

Anna_Kalinina
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7 января православные отметили Рождество Христово. Но сегодня речь не об этом. Накануне мы подготовили обзор действующих ковровских храмов. Только на улице Першутова находятся три действующих церкви.

Собор Преображения Господня




Собор называют по-разному. Например: Преображенский, Спасо-Преображенский и Спасский собор. Он основан в 1874 году, строили на средства горожан. В 1931 собор был закрыт, во времена СССР его использовали как склад. В 1991 году — возвращён верующим и отремонтирован.

Особенности архитектуры:

Краснокирпичное четырёхстолпное пятикупольное здание приземистых пропорций с декором в стиле эклектики, с трёхъярусной колокольней. Боковые приделы Никольский и Скорбященский.

Собор Рождества Христова





Его также называют Христорождественским и Рождественским собором. Кирпичный храм был построен в 1778 году. В 1937 — закрыт. В 1946 открыт, а окончательно отреставрирован только в конце 80-х годов XX века.

Особенности архитектуры:

Бесстолпный двусветный четверик, завершённый поясом кокошников под карнизом и пятиглавием, с трапезной с северным приделом, колокольня в стиле классицизма. В трапезной приделы Смоленский Богоматери и Макария Калязинского (северный).



В соборе хранился чтимый Смоленский образ Божией Матери.

Церковь Иоанна Воина





Церковь находится на территории Ковровского историко-мемориального парка. Это уникальный исторический памятник, расположенный на месте старейшего городского кладбища. Некрополь, на котором и стояла церковь, исчез в середине ХХ века, на его месте появился парк Пушкина, которым и занялся летом 2015 года Ковровский историко-мемориальный музей.

Церковь Иоанна Воина — кирпичная. Построена в 1810-1827 на средства П. Б. Ошанина и И. Ф. Пилигримова. Закрыта в 1934, в 1943 открыта, в 1945, после открытия собора, закрыта вновь. Была занята под музей, позже — под склад. В 1994 возвращена верующим и отремонтирована.

Особенности архитектуры:

Двусветный четверик, перекрытый купольным сводом с главкой, с колокольней под шпилем. В трапезной Георгиевский придел.

Есть сайт: hramiv.cerkov.ru

Церковь Иконы Божией Матери Феодоровская





Федоровская церковь основана в 1868 году. Она расположена неподалеку от железнодорожного вокзала. Храм возведён в память спасения Александра II от покушения Каракозова в поселке при железнодорожных мастерских. В 1924 году была закрыта, венчания сломаны. В советское время использовалась и как клуб, и как склад. В 1998 возвращена верующим, отремонтирована.

Особенности архитектуры:

Одноглавый четверик с трапезной и шатровой колокольней.

Любопытно, что в наши дни в подвале церкви располагается ковровский историко-патриотический клуб «Стародубская Застава».

Церковь Троицы Живоначальной в Знаменской Ковровской общине




Троицкая церковь основана в начале XX века и находится по адресу: улица Первомайская, 28А. Кирпичный трёхпрестольный храм в псевдорусском стиле, построенный в 1913-1918, по ряду данных, так и не был освящён. С 1920-х в ведении оружейного завода, использовался как котельная, венчания сломаны. В 2006 возвращён верующим.

Особенности архитектуры:

Трёхапсидный пятиглавый четверик с притвором.

Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы




Кирпичная церковь расположена на улице Хвойная, неподалёку от ледового дворца. Построена в 2003-2007 при помощи главы компании «ХК Аскона» В. Седова и др.

Особенности архитектуры:

Одноглавый четверик с асимметрично поставленной шатровой колокольней.

Церковь Анны Праведной





Дата основания — 2011 год. Храм находится на улице О. Кошевого.

Кирпичный храм на подклете.

В церкви работает воскресная школа.

У храма есть сайт: www.hramanne.ru

Церковь Владимира равноапостольного





На территории сквера имени Малеева-Кангина (больше известного как Малеевский парк), возводят храм в честь равноапостольного князя Владимира. Подробнее об этом мы писали ранее: ХрамVSпарк. Чего хотят ковровчане?

Фото: Игорь Селезнёв

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