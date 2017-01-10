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Что таят подвалы церкви?
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7 января православные отметили Рождество Христово. Но сегодня речь не об этом. Накануне мы подготовили обзор действующих ковровских храмов. Только на улице Першутова находятся три действующих церкви.
Собор называют по-разному. Например: Преображенский, Спасо-Преображенский и Спасский собор. Он основан в 1874 году, строили на средства горожан. В 1931 собор был закрыт, во времена СССР его использовали как склад. В 1991 году — возвращён верующим и отремонтирован.
Особенности архитектуры:
Его также называют Христорождественским и Рождественским собором. Кирпичный храм был построен в 1778 году. В 1937 — закрыт. В 1946 открыт, а окончательно отреставрирован только в конце 80-х годов XX века.
Особенности архитектуры:
В соборе хранился чтимый Смоленский образ Божией Матери.
Церковь находится на территории Ковровского историко-мемориального парка. Это уникальный исторический памятник, расположенный на месте старейшего городского кладбища. Некрополь, на котором и стояла церковь, исчез в середине ХХ века, на его месте появился парк Пушкина, которым и занялся летом 2015 года Ковровский историко-мемориальный музей.
Церковь Иоанна Воина — кирпичная. Построена в 1810-1827 на средства П. Б. Ошанина и И. Ф. Пилигримова. Закрыта в 1934, в 1943 открыта, в 1945, после открытия собора, закрыта вновь. Была занята под музей, позже — под склад. В 1994 возвращена верующим и отремонтирована.
Особенности архитектуры:
Есть сайт: hramiv.cerkov.ru
Федоровская церковь основана в 1868 году. Она расположена неподалеку от железнодорожного вокзала. Храм возведён в память спасения Александра II от покушения Каракозова в поселке при железнодорожных мастерских. В 1924 году была закрыта, венчания сломаны. В советское время использовалась и как клуб, и как склад. В 1998 возвращена верующим, отремонтирована.
Особенности архитектуры:
Любопытно, что в наши дни в подвале церкви располагается ковровский историко-патриотический клуб «Стародубская Застава».
Троицкая церковь основана в начале XX века и находится по адресу: улица Первомайская, 28А. Кирпичный трёхпрестольный храм в псевдорусском стиле, построенный в 1913-1918, по ряду данных, так и не был освящён. С 1920-х в ведении оружейного завода, использовался как котельная, венчания сломаны. В 2006 возвращён верующим.
Особенности архитектуры:
Кирпичная церковь расположена на улице Хвойная, неподалёку от ледового дворца. Построена в 2003-2007 при помощи главы компании «ХК Аскона» В. Седова и др.
Особенности архитектуры:
Дата основания — 2011 год. Храм находится на улице О. Кошевого.
В церкви работает воскресная школа.
У храма есть сайт: www.hramanne.ru
На территории сквера имени Малеева-Кангина (больше известного как Малеевский парк), возводят храм в честь равноапостольного князя Владимира. Подробнее об этом мы писали ранее: ХрамVSпарк. Чего хотят ковровчане?
Фото: Игорь Селезнёв
Собор Преображения Господня
Собор называют по-разному. Например: Преображенский, Спасо-Преображенский и Спасский собор. Он основан в 1874 году, строили на средства горожан. В 1931 собор был закрыт, во времена СССР его использовали как склад. В 1991 году — возвращён верующим и отремонтирован.
Особенности архитектуры:
Краснокирпичное четырёхстолпное пятикупольное здание приземистых пропорций с декором в стиле эклектики, с трёхъярусной колокольней. Боковые приделы Никольский и Скорбященский.
Собор Рождества Христова
Его также называют Христорождественским и Рождественским собором. Кирпичный храм был построен в 1778 году. В 1937 — закрыт. В 1946 открыт, а окончательно отреставрирован только в конце 80-х годов XX века.
Особенности архитектуры:
Бесстолпный двусветный четверик, завершённый поясом кокошников под карнизом и пятиглавием, с трапезной с северным приделом, колокольня в стиле классицизма. В трапезной приделы Смоленский Богоматери и Макария Калязинского (северный).
В соборе хранился чтимый Смоленский образ Божией Матери.
Церковь Иоанна Воина
Церковь находится на территории Ковровского историко-мемориального парка. Это уникальный исторический памятник, расположенный на месте старейшего городского кладбища. Некрополь, на котором и стояла церковь, исчез в середине ХХ века, на его месте появился парк Пушкина, которым и занялся летом 2015 года Ковровский историко-мемориальный музей.
Церковь Иоанна Воина — кирпичная. Построена в 1810-1827 на средства П. Б. Ошанина и И. Ф. Пилигримова. Закрыта в 1934, в 1943 открыта, в 1945, после открытия собора, закрыта вновь. Была занята под музей, позже — под склад. В 1994 возвращена верующим и отремонтирована.
Особенности архитектуры:
Двусветный четверик, перекрытый купольным сводом с главкой, с колокольней под шпилем. В трапезной Георгиевский придел.
Есть сайт: hramiv.cerkov.ru
Церковь Иконы Божией Матери Феодоровская
Федоровская церковь основана в 1868 году. Она расположена неподалеку от железнодорожного вокзала. Храм возведён в память спасения Александра II от покушения Каракозова в поселке при железнодорожных мастерских. В 1924 году была закрыта, венчания сломаны. В советское время использовалась и как клуб, и как склад. В 1998 возвращена верующим, отремонтирована.
Особенности архитектуры:
Одноглавый четверик с трапезной и шатровой колокольней.
Любопытно, что в наши дни в подвале церкви располагается ковровский историко-патриотический клуб «Стародубская Застава».
Церковь Троицы Живоначальной в Знаменской Ковровской общине
Троицкая церковь основана в начале XX века и находится по адресу: улица Первомайская, 28А. Кирпичный трёхпрестольный храм в псевдорусском стиле, построенный в 1913-1918, по ряду данных, так и не был освящён. С 1920-х в ведении оружейного завода, использовался как котельная, венчания сломаны. В 2006 возвращён верующим.
Особенности архитектуры:
Трёхапсидный пятиглавый четверик с притвором.
Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы
Кирпичная церковь расположена на улице Хвойная, неподалёку от ледового дворца. Построена в 2003-2007 при помощи главы компании «ХК Аскона» В. Седова и др.
Особенности архитектуры:
Одноглавый четверик с асимметрично поставленной шатровой колокольней.
Церковь Анны Праведной
Дата основания — 2011 год. Храм находится на улице О. Кошевого.
Кирпичный храм на подклете.
В церкви работает воскресная школа.
У храма есть сайт: www.hramanne.ru
Церковь Владимира равноапостольного
На территории сквера имени Малеева-Кангина (больше известного как Малеевский парк), возводят храм в честь равноапостольного князя Владимира. Подробнее об этом мы писали ранее: ХрамVSпарк. Чего хотят ковровчане?
Фото: Игорь Селезнёв
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