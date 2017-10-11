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В плену полуфабрикатов. Наши деньги посчитали
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Как отмечают статистики, отдельные наблюдения за балансами доходов-расходов семей статистические органы проводили еще в дореволюционной России, а с 50-х годов прошлого века эта работа стала регулярной.
Поэтому об источниках пополнения и опустошения кошельков населения статистика знает все или почти все.
В настоящее время на территории Владимирской области ежеквартально обследуется 550 разных по составу домохозяйств, расположенных как в городской, так и в сельской местности.
Проедаем благосостояние
Что же представляет собой бюджет среднестатистического жителя Владимирской области? Его доходная часть, так называемые, располагаемые ресурсы, состоят из денежного дохода, натурального дохода (стоимость продукции из личного подсобного хозяйства, подарков, льгот, предоставленных работодателем и т.д.), привлеченных средств и израсходованных сбережений. За период с 2011 по 2016 годы этот среднемесячный показатель одного владимирца вырос в 1,6 раза (с 15,3 тыс. до 23,7 тыс. рублей). Положительная динамика была характерна для всего периода, за исключением 2016 года: по сравнению с 2015 годом располагаемые ресурсы снизились более чем на 3% (данные за 2017 год будут разработаны по итогам года).
Основную часть своих расходов (более 70%) владимирцы оставляют на потребительском рынке, причем большую часть тратят на продукты питания.
Проследим, как изменялась структура потребительских расходов домашних хозяйств Владимирской области в 2016 году по сравнению с 2011 годом. Доля расходов на покупку продуктов питания, включая питание вне дома, увеличилась с 35% до 38%, на оплату услуг — с 25% до 28%. При этом доли расходов на непродовольственные товары и топливо снизились с 39% до 33%.
В плену полуфабрикатов
На протяжении последних пяти лет потребление основных продуктов питания и их энергетическая ценность от года к году изменялась то в большую, то в меньшую сторону. По сравнению с 2011 годом владимирцы стали потреблять больше мяса и мясопродуктов — более чем на 15%.
Невысокий темп роста потребления натурального не переработанного мяса и субпродуктов (2% с 2014 г. по 2016 г.) и стабильное присутствие в нашем рационе колбасных изделий, мясных и мясосодержащих полуфабрикатов свидетельствует о дефиците времени и нежелании его тратить на приготовление пищи.
Бизнес-сообщество оперативно реагирует на подобные запросы. За 2016г. по сравнению с 2015г. производство колбасных изделий во Владимирской области выросло почти на 22%, а мясных и мясосодержащих полуфабрикатов (замороженные котлеты, фарш, и прочие охлаждённые блюда быстрого приготовления) – почти на четверть. В текущем году тренд продолжает набирать обороты и, похоже, превысит прошлогодние показатели. За первое полугодие по сравнению с январем-июнем 2016г. производство колбасных изделий уже увеличилось на 12%, а мясных полуфабрикатов — на 15,5%.
Такой взлет производства не только у предпринимателей 33 региона. В России за январь август 2017 года производство колбасных изделий (сосиски, сардельки) выросло почти на 5%, полуфабрикатов — на – 7,4%.
Вернемся к предпочтениям владимирцев, среди которых, к счастью, есть примеры более правильного отношения к своему рациону. За период с 2011г. по 2016г. почти на 6 % выросло потребление рыбопродуктов, яиц – более чем на 13%, молока и молочных продуктов – почти на 10%, а потребление картофеля, сахара и кондитерских изделий сократилось.
Свое вкуснее!
Анализ поступления продуктов питания в домохозяйства показывает, насколько результативны владимирцы в битве за урожай на своих садах-огородах. Например, в 2016 г. на столах земляков из личного подсобного хозяйства, заготовок и переработки картофель составлял 52% от общего объема потребления (в 2015 г.- 47%), овощи и бахчевые — 36% (37%), фрукты и ягоды — 18% (14%), яйца — 7% (6%), молоко и молочные продукты — более 1 % (2%).
Не спешим обновлять
Многое о нашем благосостояния может рассказать наличие товаров длительного пользования. Статистика показывает: в 2016 г. по сравнению с 2011 годом (за пять лет) возросла обеспеченность населения мобильными телефонами – почти на 6%, микроволновыми печами – почти в 2 раза, персональными компьютерами — в 1,6 раза, легковыми автомобилями – на 20%, телевизорами – почти на 5%, электропылесосами – на 3%.
Хотим мы этого или не хотим, наши кошельки пустеют и при выходе из строя того или иного предмета длительного пользования, семья не спешит купить новый и ограничивается оставшимся в наличии. В 2016 году по сравнению с предыдущим годом обеспеченность владимирцев предметами длительного пользования снизилась.
Один не может купить сыр, а другой – машину
Дефицит денег существует всегда, и разница состоит лишь в том, что один, например, не может купить сыр, а другой – машину. В ходе проводимого обследования бюджетов домашних хозяйств, кроме количественных характеристик о достатке населения, собирается уникальная информация о том, как само население оценивает своё финансовое положение, отвечая на вопрос: «Так на что же фактически хватает и не хватает денег?»
Интересно, но только 1% опрошенных в 2016 г. домохозяйств региона, признались в том, что им хватает денег на все. Достаточно устойчиво в финансовом плане чувствует себя почти треть домохозяйств — могут позволить себе покупать желаемое, включая товары длительного пользования, но не хватает денег на покупку автомобиля, квартиры и дачи.
Оценка своего финансового положения другими участниками наблюдения гораздо скромнее. Около половины домохозяйств отметили, что денег им хватает только на предметы первой необходимости (еду, одежду) и оплату жилищно-коммунальных услуг, но они не могут позволить себе приобретение товаров длительного пользования; у 20% домохозяйств на еду денег хватает, но покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги уже затруднительно.
«Оптимизм есть свойство души, а не кошелька!»
Подготовлено по данным Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области
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