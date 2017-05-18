Оранжевые ёжики. Реально интересная творческая молодежь

Клуб — профориентационный и находится на базе Краснооктябрьского филиала районного Дома культуры. В числе участников — активисты молодежного объединения «РИТМ».Молодежное объединение, аббревиатура которого расшифровывается как «Реально Интересная Творческая Молодежь», образовалось в 2016 году под руководством художественного руководителя. Активисты участвуют в областных, районных и межпоселенческих акциях. Так, лидер молодежного объединенияв 2016 году написала проект «Здоровый образ жизни» в рамках областного конкурса молодежных инициатив на селе «Милый сердцу уголок» и выиграла грантовую поддержку на проведение межпоселенческих игр.Кроме того, в 2016 году «РИТМ» победил во втором районном медиаквесте «АКТИВИТИ», который традиционно ежегодно проводится в Ковровском районе. Ребята выиграли средства на осуществление своей мечты — собственной комнаты, в которой они могли бы собираться, планировать новые акции, мероприятия и работать над новыми проектами. Благодаря этому гранту и открылся клуб: сделали ремонт, купили мебель и настольные игры.Кстати, в Ковровском районе это уже третий интеллектуальный клуб. В посёлке Первомайском есть клуб, а в Малыгино —. Все они активно функционируют на базе филиалов районного Дома культуры.Фотографии предоставлены Управлением культуры, молодежной политики и туризма администрации Ковровского района