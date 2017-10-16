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Осенний Ковров. От пятиэтажных «хрущевок» до новостроек
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На днях мы выяснили, в каком состоянии находятся эти районы.
Округ №19 — это район «шестерки», в который входят дома от улицы Дальняя до улицы Сосновой.
Вопреки сложившимся стереотипам, здесь есть достаточно живописные и красивые места.
А вместо разбитой «грунтовки» на Лизы Чайкиной (часть улицы находится в данном районе) в этом году появилась асфальтированная дорога. Это стало настоящим праздником для жителей близлежащих домов.
Кукушкин пруд — одно из самых живописных мест в микрорайоне. Жители давно мечтают о том, чтобы этот участок облагородили. Сегодня привычных здесь гор мусора мы не увидели, но и предпосылок благоустройства этой территории нет.
Опрошенные нами жители микрорайона знают своего нового депутата Сергея Парцикова. Одна из жительниц даже отметила, что он сам жил здесь. Правда, из опрошенных никто свой голос на выборах не отдавал. Все как один ответили: «Не видим смысла».
Что качается округа №19, то дела в сфере ЖКХ здесь обстоят немного лучше. Удалось ликвидировать контейнерную площадку, которая доставляла жителям округа немало хлопот в виде постоянно замусоренного поля, неприятного запаха и скопления бомжей.
Несколько домов округа стали участниками федеральной программы благоустройства городской среды, другие дома облагораживают свои дворы собственными силами. В общем, округ выглядит вполне пристойно.
Смущает разве что сквер, где находится памятник Зое Космодемьянской. К нему проложена дорожка, сам памятник стоит на плитке, а вот вокруг — самое настоящее болото.
Вообще, в округе есть немало мест, где планируется строительство новостроек. Зона перспективной застройки в районе 21 школы предвещает волну недовольства от жителей соседних домов. Тут то без помощи депутата не обойтись.
Большинство опрошенных жителей округа №19 в возрасте до 25 лет, даже не знают о своем депутате и том, что он делает. Остальные жители, знают, что депутат в округе имеется, но точно сказать, что он делает для округа, затруднились…
В общем, депутаты только только заступили на свой пост. Обещаем, через пару месяцев мы проведем следующую экскурсию.
Фотограф Игорь Селезнев
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