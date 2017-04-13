Однажды в сказке. Исчезнувший город

Стародуб, Клязьминский городок — это место, откуда началась история Ковровского района. Нам есть чем гордиться.

Это место носило гордое и красивое имя — Стародуб. Город-крепость охранял водный путь к древнему Владимиру. Стародуб был столицей княжества, важнейшими центрами в котором были села Алексино, Мугреево, Осипово, Палех, Петровское, Рождественское (будущее Коврово), Васильевское (Шапкино), Троицкое и Фалалеево (будущая деревня Федотово, сейчас она в составе поселка Мелехово). Не раз Стародуб разоряли разбойники и кочевники, однако героический город отстраивался вновь. Но во времена Великой смуты его всё-таки сжёг карательный отряд.Но до сих пор на берегу реки Клязьмы можно увидеть три холма. Они называются «Егорий», «Городище», а за последним закрепилось название «Теремищ». Холмы разделёны глубокими оврагами под названиями Просный и Коровий или, по-простому, Коровкин.В первые выходные апреля мы отправились в то место, которое хранит память об исчезнувшем городе. Это село Клязьминский Городок Ковровского района, центр Клязьминского сельского поселения, которое, по старому исчислению, находится в 14 верстах от Коврова.Кстати, «наш» Стародуб правильнее называть Стародубом-на-Клязьме, так как в Брянской области расположен его бодрствующий и не менее древний «тёзка», Стародуб Северский. Он выдержал набеги монголо-татар, польско-литовских сил, участвовал в Северной войне, а во время Великой Отечественной был захвачен фашистами.Но вернёмся в Ковровский район. Этот день выдался пасмурным. Нас встречает церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Она строилась с 1790-х помещиком князем П. А. Волконским и была освящена в 1803 году. В советское время была закрыта: служила пекарней, складом, а затем — заброшена. В 1992 её отремонтировали и «вернули верующим». Сейчас это действующий храм.На сельских улицах почти никого. То ли здесь так всегда, то ли утром воскресенья все ещё спали. Иногда за из-за заборов раздаётся собачий лай: судя по интонации, одни пёсики настроены дружелюбно, другие — не очень. Но самого любопытного собакена мы повстречали… на дереве. Хорошо, что эта встреча случилась не в темноте.Страшный плюшевый зверь с разорванной кровавой лапой и высунутым языком внушает опасения. Следующая «древесная» находка также не имеет отношения к богатой истории, но весьма любопытна:Другую интересную машину, уже настоящую, встречаем неподалёку от церкви. Вот это раритет! Кузов ретро-авто нещадно потрепало время: нет стёкол, как впрочем, думается, и движка. В салоне — разгром. Машина не на ходу и наверняка снята с учёта, но на пару секунд посещает чувство, что эта «старушка» — живая. На грозную кинговскую Кристину она не похожа, а больше напоминает очаровашку Херби из «Сумасшедших гонок».Транспортную тему продолжает вот такой симпатичный… трактор.Но вернёмся в более старые времена. Давным-давно на первой «горе», когда древний город посетил Юрий Долгорукий, поставили деревянную церковь в честь Георгия Победоносца. Фундамент храма сохранился до начала 60-х годов прошлого века. На холме торговали скотом, рыбой и зерном.На холме «городище» (от слов «городить, огораживать») была укреплённая часть древнего города, обнесённая со всех четырёх сторон земляным валом и ограниченная с одной стороны рекой, а с других — глубокими рвами.На протяжении всех валов стоял мощный бревенчатый забор с башнями, у всех ворот были устроены откидные мосты.А в начале двадцатого века местный купец Фёдор Носков скупил на «городище» у крестьян земельные участки и приступил к строительству бумаготкацкой фабрики у его подножия.В результате сильно пострадал «культурный» слой древнего памятника, так как глина для изготовления кирпичей добывалась здесь же, кроме того часть валов со стороны реки была срыта при разработке известкового камня.За советский период фабрика постоянно расширяла свои площади, и «городище» страдало от этого. В 1996 году ткацкое предприятие прекратило своё существование, от него остались руины.Мы нашли эти руины. Это было не то, чтобы опасно, но рискованно. В эту ночь выпало много снега и было неясно, везде ли в прямом смысле под ногами есть земля.«Останки» купеческой фабрики выглядят жутковато, эпично и даже готично. Но из-за них края вала постоянно осыпаются и памятник археологии, несмотря на то, что находится под охраной государства, пребывает плачевном состоянии.На третьем холме, по легенде, стоял княжеский терем, который отличался небывалой высотой и с него можно было увидеть башни Суздаля. Сейчас в селе только такая «высотка»:Есть старый магазин.А в 2002 году весь Ковровский район торжественно отметил 850-летие основания города Стародуба на Клязьме. К этой исторической дате в центре Клязьминского городка была установлена внушительная белокаменнавя стела с символикой Стародубского княжества. Ее автором стал молодой скульптор, выпускник Российской академии живописи, ваяния и зодчества ковровчанинЕсть здесь и мемориал, посвящённый участникам Великой Отечественной войны, павшим в боях за Родину.Подготовлено с использованием данных порталов kraeved-museum.ru и historykr.edusite.ru