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От гульфика до харрасмента
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65-летний продюсер Харви Ванштейн, 58-летний актер Кевин Спейси, 48-летний режиссер Бретт Рэнтер, 80-летний дважды обладатель «Оскара» Дастин Хоффман, 63-летний американский журналист Майкл Орескес и даже 93-летний экс-президент Джордж Буш-старший теперь в лентах новостей. Все эти почтенные и не очень джентльмены оказались в списке обвиняемых в домогательствах.
В соцсетях в связи с этим стали вспоминать и другие известные случаи харрасмента.
Мы не замечали этого падения западного общества, пока оно не касалось наших соотечественников. Увы, добрались и до наших.
Как сообщила телекомпания «Би-Би-Си» киноактриса Порша де Росси, известна по ролям в сериалах «Элли Макбил», «Замедленное развитие», «Скандал», обвинила актера, продюсера и, добавим мы, гражданина Российской Федерации Стивена Сигала в сексуальных домогательствах.
Как отмечается, де Росси — лесбиянка, и последние девять лет состоит в однополом браке с американской телеведущей Эллен Ли Дедженерес.
В своем «Твиттере» актриса рассказала, что пришла к Сигалу в офис на кинопробы, во время которых он сказал ей, что очень важно иметь взаимную симпатию за кадром, после чего расстегнул молнию на кожаных штанах.
По словам актрисы, она выбежала из комнаты и обо всем рассказала своему агенту, на которую эта история не произвела большого впечатления. «Возможно, он просто не в твоем вкусе», — якобы сказала ей агент.
Актриса не уточнила, для какого фильма проводились кинопробы, и в каком году это случилось.
Эллен Ли Дедженерес поделилась твитом де Росси в своем аккаунте, у которого 75 миллионов подписчиков, сопроводив его словами: «Горжусь своей женой».
65-летний Сигал хранит молчание. Между тем, к обвинениям актера в непристойном поведении и домогательствах также присоединились другие женщины, среди которых актриса Джулианна Маргулис и супермодель Дженни Маккарти.
Напомним, по документальным данным, отец Стивена, учитель математики Сэмюэл Стивен Сигал (1928—1991) — еврей; мать, Патрисия Сигал (урождённая Даффи, 1930—2003) — ирландка, а его еврейские дед и бабушка по отцовской линии — Натан Зигельман (3 августа 1893, Минск— 1973) и Дора Гольдштейн (1894, Брест — 1989) приехали в Америку детьми из Санкт-Петербурга, впоследствии сократили и американизировали фамилию из Siegelman до Seagal.
Но, по словам самого Сигала, его дед по отцовской линии происходил из одного из буддистских районов России, а затем, в первой половине XX века, перебрался в США. Сигал вспоминает, что в детстве ему говорили про деда, что тот был «монголом», однако, кем он был на самом деле, монголом, бурятом или калмыком, неизвестно, поскольку тех, «кто мог знать ответ на этот вопрос, уже нет». На фотографии деда и его семьи, по словам Сигала, были люди с раскосыми глазами, с монгольскими шапками на головах. То, что мать Сигала имела ирландское происхождение, является лишь предположением. По словам Сигала, его мать была подкидышем, её нашли в подброшенной к крыльцу чужого дома коробке из-под обуви, поэтому «это остаётся большим вопросом, кем она была». Кроме того, по словам самого Сигала, его бабушка родом из Владивостока, также у него есть корни в Санкт-Петербурге, Беларуси и Украине.
Ну а нам Стивен близок тем, что бывал в Коврове.
Что же до харрасмента, то как написал «император твиттера» Дмитрий Маликов: «Стали чаще обвинять в сексуальных домогательствах… Надо что-то делать, а то вычеркнут из голубых огоньков)))».
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