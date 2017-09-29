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От сфинкса до мейн-куна. Четверолапое «мимими»
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«Федерация кошек» — это передвижная выставка кошек из города Санкт-Петербург. В Коврове представлены 27 кошек самых разнообразных экзотических пород. Кошачья экспозиция остановилась в ДК им. Ленина на третьем этаже.
На входе можно получить порцию кошачьего корма, бахилы и антисептик для рук.
В центре зала гостей встречает рыжий мейн-кун. Котику всего 11 месяцев, а его вес уже превышает 11 килограммов. Рядом табличка с надписью: «не гладить».
Иван Панин, администратор выставки «Федерация кошек»:
У нас очень много интересных пород: мэйн-куны, сфинксы, тойгер, бенгалы, экзоты, египетская мау, питерболд, семипалый пиксибоб. Мы выбираем только меланхоличных кошек, которые спокойны и покладисты. Выставка такого формата — первая в России. Это не зоопарк, а именно выставка, так как все кошки имеют подтверждение породы, участвуют в выставках. В большинстве эти кошки — не покупные. Мы их забрали с питомников, например, в вашем городе нам отдали курильского бобтейла, потому что хозяева по каким-то причинам больше не могли его содержать. Так происходит почти в каждом городе, нам просто отдают породистых кошек, если они у нас приживаются, они становятся частью выставки.
Питаются выставочные котики только кормом премиум-класса. В зале постоянно дежурит уборщица, которая моментально прибирает за пушистыми экспонатами. Но из-за недостаточной вентиляции помещения, запаха, увы, не избежать, а открывать окно в холодную осеннюю погоду опасно для здоровья кошек.
Кошки распределены по вольерам. Так, в одном вольере под теплой специальной лампой (и очень тёплой) нежатся сфинксы. Лысые кошки здесь представлены во всех породах: канадский и донской сфинксы, питерболд и эльф.
Интересный факт: в тепле сфинксы едят меньше, чем при комнатной температуре, а следовательно в меньшей степени набирают вес, так как чувствуют себя комфортно.
Понять, что кошке комфортно очень легко: она спокойно спит, свернувшись калачиком, несмотря на большое количество гуляющих в зале посетителей.
Вальер с мейн-кунами пользуется самым большим интересом гостей выставки. Огромные и статные кошки вызывают восторг и у детей, и у взрослых. Например, этому котенку всего два месяца, а он уже достиг размера среднестатистической кошки.
Один из самых представительных мейн-кунов был отдан хозяевами на выставку после того, как из-за небольшого дефекта, прояснившегося со временем, перестал приносить владельцам прибыль с выставок. А вот в коллекцию «Федерации кошек» он вписался идеально. Он крупный, с мягкой шерстью и большой гривой. Дается в объятия всем посетителям.
В центре зала есть единственный вольер, в который нельзя войти. Там живут котики, склонные к побегу. Но породы здесь представлены не менее интересные.
А вот в этом коте-экзоте многие узнают своего друга или приятеля. Ну чем, не «лицо понедельника»?
Пиксибоб — это маленькая рысь, кроме того на его лапах семь пальцев.
Настоящий дикий кот на выставке себя ведет, как закормленный кот Васька, лениво и неспешно передвигается он по вольеру или спит в своем домике.
Мейн-кун по кличке Рыжий принимает участие в фотосессих и умеет давать лапу. Вообще, администратор выставки отметил, что дрессировать кошек не так уж и тяжело. Главное — иметь желание.
Выставка будет работать до 15 октября, организаторы обещают привезти еще несколько интересных пород кошек.
Мяу. ©
Фотограф Дмитрий Кулешов
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