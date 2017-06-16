Отчитаться за свои соцсети! Или «Доложить о себе»?

Те, кто уже служит, отчитываться обяжут ежегодно.Запрещено размещать в интернете информацию о себе и других военнослужащих. Ограничения коснутся и распространения сведений о служебной деятельности военнослужащих и дислокации подразделений.Контрактники, которые не предоставят отчёт, либо неполные данные, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности. Вплоть до дисциплинарного ареста на 30 суток.Военнослужащих по призыву эти нововведения не затрагивают.В настоящее время российским военнослужащим не рекомендовано заводить аккаунты в соцсетях. При этом многие сидят в ВК. Пока удалять требований не поступало. Но в ближайшее время всё может быть. А пока дали рекомендации, что и где нельзя размещать в соцсетях.Дата обсуждения проекта началась 29 мая 2017 года, дата окончания — 12 июня 2017 года. Проект был разработан Минобороны РФ. Вступит в силу в январе 2018 года.