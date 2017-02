Отдыхаем в феврале. Нас ждут мини-каникулы

Не забывайте, GK работает для Вас ежедневно, без выходных и праздников. Оставайтесь с нами!

1 января, которое выпало на воскресенье, «отгуляем» 24 февраля. А вот за 7 января (суббота) отдохнём 8 мая.В марте в плане выходных повезло меньше. Гуляем только oдин день — 8 марта. Это среда. 1 мая будем отдыхать три дня: c субботы 29 апреля по понедельник 1 мая. В День Победы — четыре дня выходных — c субботы 6 мая по вторник 9 мая. День России (12 июня) отдыхаем три дня — c субботы 10 июня по понедельник 12 июня. День народного единства (4 ноября) отдыхаем три дня, c субботы 4 ноября по понедельник 6 ноября.Интересно, такие длинные новогодние праздники только в России? Многие говорят, что Россия — самая «отдыхающая» страна. Это не так. Например, в Аргентине отдыхают около 40 дней в году, а в Китае праздников примерно столько же, сколько и в России, но отпуск там короче.