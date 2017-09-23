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Парад студенчества во Владимире
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По традиции парад прошел в Центральном парке культуры и отдыха города Владимира. Во главе с губернатором Светланой Орловой студенты вузов регионов прошли к главной сцене мероприятия. Почетным гостем парада стала заместитель министра спорта Российской Федерации Наталья Паршикова.
Все первокурсники вместе с представителями учебных заведений на сцене торжественно произнесли клятву. После этого началась концертная программа из самых ярких творческих номеров студенческого творчества.
В рамках концерта прошло награждение конкурса добровольческих проектов молодежи «Важное дело». Проекты КГТА «Школы природы» и «Школьная лига КВН» стали лауреатами этого конкурса.
Все студенты получили возможность принять участие в работе тематических площадок Молодежного добровольческого форума ЦФО и регионов России «ДоброСаммит».
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