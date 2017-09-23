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Парад студенчества во Владимире

ValyaVilova
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Во Владимире во второй раз состоялся масштабный парад российского студенчества, в котором приняли участие более 100 студентов Ковровской академии во главе с ректором Еленой Лаврищевой.



По традиции парад прошел в Центральном парке культуры и отдыха города Владимира. Во главе с губернатором Светланой Орловой студенты вузов регионов прошли к главной сцене мероприятия. Почетным гостем парада стала заместитель министра спорта Российской Федерации Наталья Паршикова.

Все первокурсники вместе с представителями учебных заведений на сцене торжественно произнесли клятву. После этого началась концертная программа из самых ярких творческих номеров студенческого творчества.



В рамках концерта прошло награждение конкурса добровольческих проектов молодежи «Важное дело». Проекты КГТА «Школы природы» и «Школьная лига КВН» стали лауреатами этого конкурса.



Все студенты получили возможность принять участие в работе тематических площадок Молодежного добровольческого форума ЦФО и регионов России «ДоброСаммит».

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