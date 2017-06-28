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Отправляетесь за границу? Паспорт со скидкой

Anna_Kalinina
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Отправляетесь за границу? Нужно менять паспорт? Тогда эта информация будет полезной, ведь на портале госуслуг можно заказать паспорт со скидкой 30%.



Итак, чтобы получить скидку:

1. Подайте заявление на услугу через портал Госуслуг.

2. Выберите безналичный способ для оплаты госпошлины:

Банковская карта (MasterСard, Visa, Мир);

Электронный кошелек (QIWI, Webmoney, Яндекс.Деньги);

Мобильный телефон (Федеральные операторы).

Оплачивать госпошлины со скидкой можно до 1 января 2019 года.



Оформляем паспорта со скидкой 30%!

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