Передвижники в Коврове

Товарищество передвижных художественных выставок – объединение художников России конца 19 века.



В основе главных идей художников-передвижников были постулаты философского романтизма.



Их цель – создание нового искусства, освобожденного от сухих безжизненных рамок. Мир должен был увидеть сам себя через призму истории. В целом передвижники ориентировались на современность, создавая большое количество жанрово-бытовых сюжетов. Искусство должно быть связано с реальностью напрямую, согласно принципам передвижников, поэтому основными стилями их работ оставались реализм и импрессионизм.

Инициаторами передвижных выставокстало независимое творческое объединение «Околица» из города Шуи,которое уже несколько лет проводит такие выставкив городах Ивановской области.В Коврове эта первая подобная выставка,на которой представлены работы художников из соседней области и нашего города.Это работыПознакомиться со всеми полотнами мастеров можно в Ковровском историко-мемориальном музее.