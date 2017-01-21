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Передвижники в Коврове

Pavel_Artushin
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19 января в Ковровском музее открылась совместная выставка художников двух соседствующих областей-Владимирской и Ивановской, точнее городов Коврова и Шуи.



Инициаторами передвижных выставок

стало независимое творческое объединение «Околица» из города Шуи,

которое уже несколько лет проводит такие выставки

в городах Ивановской области.

В Коврове эта первая подобная выставка,

на которой представлены работы художников из соседней области и нашего города.



Это работы Владимира Милованова



и Олега Шумова.





Познакомиться со всеми полотнами мастеров можно в Ковровском историко-мемориальном музее.







Историческая справка

Товарищество передвижных художественных выставок – объединение художников России конца 19 века.

В основе главных идей художников-передвижников были постулаты философского романтизма.

Их цель – создание нового искусства, освобожденного от сухих безжизненных рамок. Мир должен был увидеть сам себя через призму истории. В целом передвижники ориентировались на современность, создавая большое количество жанрово-бытовых сюжетов. Искусство должно быть связано с реальностью напрямую, согласно принципам передвижников, поэтому основными стилями их работ оставались реализм и импрессионизм.

Фоторяд: Павел Артюшин

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