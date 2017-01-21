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Передвижники в Коврове
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19 января в Ковровском музее открылась совместная выставка художников двух соседствующих областей-Владимирской и Ивановской, точнее городов Коврова и Шуи.
Инициаторами передвижных выставок
стало независимое творческое объединение «Околица» из города Шуи,
которое уже несколько лет проводит такие выставки
в городах Ивановской области.
В Коврове эта первая подобная выставка,
на которой представлены работы художников из соседней области и нашего города.
Это работы Владимира Милованова
и Олега Шумова.
Познакомиться со всеми полотнами мастеров можно в Ковровском историко-мемориальном музее.
Историческая справка
Фоторяд: Павел Артюшин
Инициаторами передвижных выставок
стало независимое творческое объединение «Околица» из города Шуи,
которое уже несколько лет проводит такие выставки
в городах Ивановской области.
В Коврове эта первая подобная выставка,
на которой представлены работы художников из соседней области и нашего города.
Это работы Владимира Милованова
и Олега Шумова.
Познакомиться со всеми полотнами мастеров можно в Ковровском историко-мемориальном музее.
Историческая справка
Товарищество передвижных художественных выставок – объединение художников России конца 19 века.
В основе главных идей художников-передвижников были постулаты философского романтизма.
Их цель – создание нового искусства, освобожденного от сухих безжизненных рамок. Мир должен был увидеть сам себя через призму истории. В целом передвижники ориентировались на современность, создавая большое количество жанрово-бытовых сюжетов. Искусство должно быть связано с реальностью напрямую, согласно принципам передвижников, поэтому основными стилями их работ оставались реализм и импрессионизм.
Фоторяд: Павел Артюшин
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