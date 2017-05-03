Обо всём
Перешли на велики? Велосезон открыт!
0 451
Самый велосипедный город – Амстердам. Там даже есть гостиница для велосипедистов. А в Германии велосипед является самым распространенным средством передвижения. Но станет ли Ковров велосипедным? Сезон открыт, куда поедем?
— Сезон открыли 23 апреля. Ездили на природу: в сторону Зари. Это примерно 30 км. А скоро опять велопробег! 8 мая приедут ребята из Владимира, 9 мая думаем организовать пробег. Go с нами! — говорит Константин Протасов, организатор клуба велолюбителей «ВелоКовров».
Достаём запылившийся велосипед из гаража, вспоминаем первые
не последние давно забытые круги, припоминаем как крутить педали, а ещё эти правила… Какой велосипед выбрать? Во что одеться? И главный вопрос: как правильно падать?
Во-первых, это безопасность. Будьте осторожны! Если вы отправляетесь на велопрогулку, то в принципе должны знать ПДД и соблюдать их. Читать здесь.
Во-вторых, не стоит заморачиваться на выборе велосипеда для велопрогулок, если конечно не хотите заниматься профессионально. А так подойдёт любой. Например, для новичков вполне подойдёт типа МТВ, они и по асфальту и по пересечёнке хорошо едут. Главное — не брать «двухподвесы», если они дешевле 70000 рублей, вы замучаетесь с «лжепружиной», которую так любят ставить на велосипедах за 20000 рублей.
Если ещё не купили, то выбирайте тот велосипед, на который «глаз лёг», ну и который по карману. И главное, не промахнитесь с размером. Не забудьте проверить исправность тормозов! Консультант поможет. Ну, или пишите мне, подскажу!
В-третьих, этот пункт назовём «Береги руки!» или как правильно падать. Скорее, это самое важное. Падать нужно «слитно» с велосипедом. Если вы выставите ногу или руку, падая на скорости, то перелом обеспечен. Советую заранее поупражняться. Самое главное не выставлять руки, ноги вперёд и берегите голову. А вообще, лучше приезжайте на велопробеги, там вы сможете узнать много полезной информации о правильной езде и обслуживании велосипеда!
В-четвёртых, это защитный шлем. Это не американские боевики, где падают с крыш, пробивают головой стены и «метелят» друг друга. Поэтому шлем нужен. Рекомендую приобрести ещё любые велоперчатки («без пальцев»). Голова у нас одна и она крайне полезна в нашей жизни. Поэтому не пожалейте денег — приобретите шлем! В первую очередь, это ваша безопасность.
В-пятых, обувь. Отдайте предпочтение легкой обуви с плоской, но плотной подошвой, как например — удобные кроссовки.
В-шестых, об одежде стоит подумать. Лучше, если это обтягивающие штаны и ветровка. Это не значит, что джинсы под запретом. Просто грубой тканью можете натереть себе всё, что можно. А ведь нужны только положительные эмоции.
В-седьмых, велосипедист должен быть заметен для других участников движения. А значит нужны светоотражающие элементы, это если велопрогулка слегка затянулась. В тёмное время суток лучше, чтобы одежда была яркая, даже кислотная. Оборудуйте велосипед звонком и световозвращающими элементами. Вас должно быть видно на дороге! Забудьте о темной одежде, особенно в темное время суток.
В-восьмых, могут понадобиться очки. Обтекаемые спортивные очки защитят глаза от солнца, пыли и насекомых.
В-девятых, сладкие газировки и «кола» — не вариант. Лучше обычная вода без газа.
Ну, и последнее: сделайте свою велопрогулку приятной! Берите фотоаппарат, плеер с любимой музыкой, книжку… И go кататься!
— Сезон открыли 23 апреля. Ездили на природу: в сторону Зари. Это примерно 30 км. А скоро опять велопробег! 8 мая приедут ребята из Владимира, 9 мая думаем организовать пробег. Go с нами! — говорит Константин Протасов, организатор клуба велолюбителей «ВелоКовров».
Достаём запылившийся велосипед из гаража, вспоминаем первые
Советы от Константина:
Во-первых, это безопасность. Будьте осторожны! Если вы отправляетесь на велопрогулку, то в принципе должны знать ПДД и соблюдать их. Читать здесь.
Во-вторых, не стоит заморачиваться на выборе велосипеда для велопрогулок, если конечно не хотите заниматься профессионально. А так подойдёт любой. Например, для новичков вполне подойдёт типа МТВ, они и по асфальту и по пересечёнке хорошо едут. Главное — не брать «двухподвесы», если они дешевле 70000 рублей, вы замучаетесь с «лжепружиной», которую так любят ставить на велосипедах за 20000 рублей.
Если ещё не купили, то выбирайте тот велосипед, на который «глаз лёг», ну и который по карману. И главное, не промахнитесь с размером. Не забудьте проверить исправность тормозов! Консультант поможет. Ну, или пишите мне, подскажу!
В-третьих, этот пункт назовём «Береги руки!» или как правильно падать. Скорее, это самое важное. Падать нужно «слитно» с велосипедом. Если вы выставите ногу или руку, падая на скорости, то перелом обеспечен. Советую заранее поупражняться. Самое главное не выставлять руки, ноги вперёд и берегите голову. А вообще, лучше приезжайте на велопробеги, там вы сможете узнать много полезной информации о правильной езде и обслуживании велосипеда!
В-четвёртых, это защитный шлем. Это не американские боевики, где падают с крыш, пробивают головой стены и «метелят» друг друга. Поэтому шлем нужен. Рекомендую приобрести ещё любые велоперчатки («без пальцев»). Голова у нас одна и она крайне полезна в нашей жизни. Поэтому не пожалейте денег — приобретите шлем! В первую очередь, это ваша безопасность.
В-пятых, обувь. Отдайте предпочтение легкой обуви с плоской, но плотной подошвой, как например — удобные кроссовки.
В-шестых, об одежде стоит подумать. Лучше, если это обтягивающие штаны и ветровка. Это не значит, что джинсы под запретом. Просто грубой тканью можете натереть себе всё, что можно. А ведь нужны только положительные эмоции.
В-седьмых, велосипедист должен быть заметен для других участников движения. А значит нужны светоотражающие элементы, это если велопрогулка слегка затянулась. В тёмное время суток лучше, чтобы одежда была яркая, даже кислотная. Оборудуйте велосипед звонком и световозвращающими элементами. Вас должно быть видно на дороге! Забудьте о темной одежде, особенно в темное время суток.
В-восьмых, могут понадобиться очки. Обтекаемые спортивные очки защитят глаза от солнца, пыли и насекомых.
В-девятых, сладкие газировки и «кола» — не вариант. Лучше обычная вода без газа.
Ну, и последнее: сделайте свою велопрогулку приятной! Берите фотоаппарат, плеер с любимой музыкой, книжку… И go кататься!
0 комментариев