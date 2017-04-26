Перезагрузка бизнеса и жизни. Чудеса случаются?

Чудеса случаются? Вполне вероятно...

Если копнуть чуть глубже, Владимирщина влечёт и манит не только телепродюсеров. Вполне реальные бизнесмены приезжают, чтобы стартануть, причём проекты из разряда венчурных. Один из наиболее ярких примеров – история. Этот английский джентльмен с бэкграундом металлургического магната осуществил на Владимирской земле полную перезагрузку.История Кописки стоит того, чтобы рассказать её чуть подробнее. Он начал свой проект в России в возрасте 40 (!) лет.Металлургию мистер Кописки поменял на экопродукты, католицизм на православие, а свою английскую «первую леди» на уроженку Севастополя. В довершение он заявил, что лучшее жилище – это бревенчатая изба, где по сей день и проживает со своим заметно разросшимся семейством. Но самое поразительное – стартап оказался успешным, Джон Кописки отнюдь не бедствует!Английский бизнес размещён в Петушинском районе, назван самим владельцем — «Богдарня», а сам Кописки вот уже несколько лет настаивает на том, что называть его надо «русский фермер».Такие случаи не единичны. Не только наша область привлекает иностранных гостей. Вот, например,в Россию привела любовь к его будущей жене. Переехал из Швеции в Ярославль. Варит сыр, открыл кооперативную козью ферму и радуется жизни!Фермер Алекс Ятсон предлагает туристам попробовать сыры из козьего молока по французским и итальянским рецептам. На сегодня у него несколько видов коровьих и козьих сыров. Организовал клуб «Купи козу». Покупаешь козу у Алекса, в взамен регулярно получаешь «собственный» фермерский сыр. Вот такой вот гастрономический каламбур.из Америки прилетела в Россию. Зачем? Опять же за новой жизнью! Выросла Лора в Колорадо и уже с детства училась с особой любовью относиться к лошадям и дикой природе. Сейчас у неё центр иппотерапии. Про себя говоритт: ««Приехала в Россию по работе, а осталась по любви». Вот так из городской девушки с детской мечтой — спасти окружающую среду, превратилась в девушку деревенскую, с лошадьми, курами и козой. Полностью посвятила себя защите и сохранению леса, который начинается прямо около дома.Американецжил в Красногорске и перебрался на Алтай. Занимается молочным производством. То что приводит иностранцев в Россию, есть в этом что-то магическое.Всё вышеописанное, разумеется, трендом можно назвать только натяжкой. Скорее, это… просто магия чисел и таинство событий.