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Платить придётся дороже!

Екатерина Кокшарова
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Бытует мнение: «Как Новый год встретишь — так его и проведёшь!» А тем временем всё вокруг дорожает и дорожает… С 1 января стоимость проезда в троллейбусах — 17 рублей. В автобусах пока ещё 16. Но ненадолго! Совсем скоро проезд на общественном транспорте будет единым.



Также, с 1 января 2017 года в России меняются правила перевозки детей в автомобилях.

Вопрос касается положения ребенка на переднем сидении.

Детей до семи лет перевозить на переднем сидении категорически запрещается.

С 2017 перевозить можно только на заднем сидении автомобиля и только в специальном автокресле, которое должно соответствовать весу и росту малыша. Штраф — 3000 рублей.



Подорожают товары и услуги:

1) Спиртное и табак
2) Налоговые на недвижимое имущество физических лиц
3) Недвижимость и автомобили
4) Топливо
5) ЖКХ
6) Продуктовая корзина
7) Транспортные услуги
8) Медицинские услуги и лекарства

Кстати, для любителей тонировки будет полезно. Если раньше сумма штрафа была 500 рублей. То сейчас при первом нарушении — 1500. Последующие — 5000.



Подробнее, что и насколько подорожало, напишем позже. Не будем сразу портить настроение!



Вот уж действительно, год огненного петуха. Огненными ли будут цены? Без сарказма. С Новым годом, господа!

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