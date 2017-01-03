Обо всём
Платить придётся дороже!
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Бытует мнение: «Как Новый год встретишь — так его и проведёшь!» А тем временем всё вокруг дорожает и дорожает… С 1 января стоимость проезда в троллейбусах — 17 рублей. В автобусах пока ещё 16. Но ненадолго! Совсем скоро проезд на общественном транспорте будет единым.
Также, с 1 января 2017 года в России меняются правила перевозки детей в автомобилях.
Вопрос касается положения ребенка на переднем сидении.
Детей до семи лет перевозить на переднем сидении категорически запрещается.
С 2017 перевозить можно только на заднем сидении автомобиля и только в специальном автокресле, которое должно соответствовать весу и росту малыша. Штраф — 3000 рублей.
Подорожают товары и услуги:
1) Спиртное и табак
2) Налоговые на недвижимое имущество физических лиц
3) Недвижимость и автомобили
4) Топливо
5) ЖКХ
6) Продуктовая корзина
7) Транспортные услуги
8) Медицинские услуги и лекарства
Кстати, для любителей тонировки будет полезно. Если раньше сумма штрафа была 500 рублей. То сейчас при первом нарушении — 1500. Последующие — 5000.
Подробнее, что и насколько подорожало, напишем позже. Не будем сразу портить настроение!
Также, с 1 января 2017 года в России меняются правила перевозки детей в автомобилях.
Вопрос касается положения ребенка на переднем сидении.
Детей до семи лет перевозить на переднем сидении категорически запрещается.
С 2017 перевозить можно только на заднем сидении автомобиля и только в специальном автокресле, которое должно соответствовать весу и росту малыша. Штраф — 3000 рублей.
Подорожают товары и услуги:
1) Спиртное и табак
2) Налоговые на недвижимое имущество физических лиц
3) Недвижимость и автомобили
4) Топливо
5) ЖКХ
6) Продуктовая корзина
7) Транспортные услуги
8) Медицинские услуги и лекарства
Кстати, для любителей тонировки будет полезно. Если раньше сумма штрафа была 500 рублей. То сейчас при первом нарушении — 1500. Последующие — 5000.
Подробнее, что и насколько подорожало, напишем позже. Не будем сразу портить настроение!
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