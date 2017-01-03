Платить придётся дороже!

Вот уж действительно, год огненного петуха. Огненными ли будут цены? Без сарказма. С Новым годом, господа!

Также, с 1 января 2017 года в России меняются правила перевозки детей в автомобилях.Вопрос касается положения ребенка на переднем сидении.Детей до семи лет перевозить на переднем сидении категорически запрещается.С 2017 перевозить можно только на заднем сидении автомобиля и только в специальном автокресле, которое должно соответствовать весу и росту малыша. Штраф — 3000 рублей.1) Спиртное и табак2) Налоговые на недвижимое имущество физических лиц3) Недвижимость и автомобили4) Топливо5) ЖКХ6) Продуктовая корзина7) Транспортные услуги8) Медицинские услуги и лекарстваКстати, для любителей тонировки будет полезно. Если раньше сумма штрафа была 500 рублей. То сейчас при первом нарушении — 1500. Последующие — 5000.Подробнее, что и насколько подорожало, напишем позже. Не будем сразу портить настроение!