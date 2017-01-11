По-свински! Без подарка и извинений!

Через некоторое время поинтересовался у изготовителей, как обстоят дела с моим заказом. Сказали, что аппаратура сломалась и предложили доплатить практически половину от стоимости заказа. Потому что работу будут осуществлять не в Коврове.

Ваш заказ притормаживается! Мастер по клише ушел с радаров. Возможно он вообще, в запое… Поэтому сроки изготовления теперь неизвестны! Вина — не наша!

Пишу им об отмене заказа и возврате оплаченной суммы. Обещают перевести деньги, но с оговоркой! В мастерской возвраты не предусмотрены и для меня делают исключение. Далее, мои сообщения и звонки игнорируются! Зато мне присылаются негативные. Вот, посмотрите!

К нам в редакцию, чтобы предупредить ковровчан об обмане, обратился возмущенный покупатель. Что-то всё чаще обманывают. Внимательно слушаем!К НГ парень решил порадовать себя подарком и заказал в «Мастерской кожи» г. Ковров бумажник с клише. Сделал заказ, оплатил и с нетерпением ждал изготовления, которое обещали осуществить точно в срок: до 31 декабря 2016 года. Ждал с нетерпением!Но что-то пошло не так…Соответственно, клиент расстроился. Предложили сделать другой — но цена была уже тоже другая. После долгих споров изготовители сдались и пообещали, что через неделю всё будет готово.Прошла неделя — ответа нет. Проходит вторая, вот-вот Новый год и до сих пор без информации и подарка… Что делать? Вот, что отвечают изготовители на это:Вот так вот без извинений. И новогоднего настроения. А если бы это подарок был дорогому человеку?Эмоции на исходе. Может хотя бы деньги получиться вернуть?Комментарий мастерской: Заказ по техническим причинам не выполнен, деньги возвращены. Про какой то обман и прочее — лишь слова расстроенного клиента.Мы работаем, что бы и в Коврове люди могли радовать себя и близких подарками из натуральной кожи ручной работы.