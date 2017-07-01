По Суздалю с Аней Прусаковой. Два часа на колёсах

А что ты делаешь в эти выходные? Может, тоже пора грузить велосипед в машину?

1800 друзей «ВКонтакте» и 2300 подписчиков в «Instdgram»(@anyaprusakova).Результат достигнут отнюдь не только благодаря селфи с губками уточкой.В профилях Анны её личные наблюдения и мысли. О роли личности и важности самосовершенствования, о спорте, ЗОЖ и фитнесе. А ещё — о том, что происходит в её жизни.Такой интернет-дневник не мог не привлечь внимание GK. Ведь мы внимательны ко всем нашим землякам, ведущим активную онлайн-жизнь.Поводом к разговору стало один из последних информационных блоков на стене ВК Анны Прусаковой. Она разместила фото, сделанные во время поездки в Суздаль. Подробности узнали из личной переписки.— Недавно мы с мужем Сергеем купили два складных городских велосипеда. Желание совершить эту покупку было давно, а когда увидела велик, который помещается в багажник, поняла, что это судьба. В Суздале мы с Сергеем уже бывали много раз, обошли город вдоль и поперек. Но в этот раз всё было по-другому. Друзья позвали на соревнования по жиму лежа в Суздаль. Это было хорошее предложение провести выходной вне дома и заодно посмотреть на Суздаль по-новому. Сели на «железных коней» мы в районе 18.00 — 19.00 часов, когда закончился дождь и вышло солнце.— Прокатились потрясающе! В городе не сильное движение, мало пешеходов и много зелени. Улочки, старые домики, коттеджи, церкви, смотровые площадки, зоны для влюбленных и много милых и очень спокойных мест. Ощущение, что ты далеко в прошлом и все смотрят на тебя будто ты не на велосипеде, а на космолете. Но эти взгляды доброжелательные, что не может не радовать! В каких-то местах я ощущала себя как в деревеньке хоббитов из фильма «Властелин колец», а где-то и Гарри Потером в Англии (по пути встретили парня очень похожего на него). Красиво на смотровых и на мосту через реку.— Проблема для велопрогулок там такая: нет велодорожек, много брусчатки и много неровностей на тротуарах. Дорожки некоторые очень узкие. Но, в целом, это ни как не влияет на прогулку, город небольшой и его достаточно быстро и легко проезжаешь. Припарковать велик есть место, но не везде.— Катались около двух часов с учётом фотоостановок. Доехали до Кремля, катались у торговых рядов. На территорию монастыря не попали — закрыто было. Зато прокатились через мост к музею деревянного зодчества.— Скажу, что мы невероятно рады этим велосипедам, они маленькие, легкие и справляются со своей главной задачей на «ура»! Теперь все эти огромные велосипеды, с литыми дисками и толстыми колесами, никакого интереса не вызывают. Мы видим как неудобно на них по городу. А как быстро мы передвигаемся на своих! А уж как легко и быстро убираем их в багажник, это вообще отдельная история…— Однозначно мы открыли для себя новый способ путешествовать. Уже есть сильное желание прокатиться по Питеру, Казани, Нижнему Новгороду, Ярославлю, Мурому. Уже протестировали Владимир. А Сергей один покатался по Москве. В столицу мы еще вдвоем съездим, составим маршрут посерьёзнее… Есть планы поехать в Европу на машине с велосипедами. Из российских маршрутов в планах Краснодарский край.