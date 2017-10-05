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Ура! Победа наших! Сергей едет на «ТНТ MUSIC»

Екатерина Кокшарова
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Музыкант из Владимирской области боролся за место в новом проекте «Резидент ТНТ MUSIC» и получил его. Знакомьтесь, кто ещё не в курсе: рэп-исполнитель Gambit 13, он же Сергей Гришин из Александрова.



Напомним ещё раз, «Резидент ТНТ MUSIC» — это музыкальный конкурс.

Телеканал, таким образом, помогает артистам заявить о себе на всю страну.

Номинации всего две: «Аудио» и «Видео». Музыкальные стили – любые. Александр с композицией «Любовь не умирает» участвует в номинации «Аудио».

По словам конкурсанта, песня написана давно. В знак любви к девушке.



Песня о любви. Тогда писал на эмоциях. Хотел дать понять своей девушке, что я всё ещё её люблю. Вышло всё спонтанно. Написал буквально за час. И не ожидал, что так песня разойдется. Хочу поблагодарить всех, кто голосовал за меня. Теперь я в полуфинале. Осталось совсем чуть-чуть и самое сложное — финал.

Видеообращение Сергея с 3.10 минуты.



В ноябре организаторы конкурса соберут всех полуфиналистов. А их прошло всего 20, в том числе и Сергей. По правилам шоу дадут задание, которое нужно будет выполнить в течение месяца. Лучшие работы победят в конкурсе ««ТНТ MUSIC». Финал в декабре.

Всего три места и 20 участников. Битва сильнейших. За первое место — миллион рублей, за второе место — съемка клипа и возможность его продвижения на «ТНТ», третье место — право выступить на концерте «ТНТ MUSIC».



Оценивать исполнителей будут зрители и эксперты ТНТ. Так что, ещё чуть-чуть! Следите за новостями, где и как голосовать в группе Сергей — «Gambit 13-Official» Page

Проголосуем за победу земляка?

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