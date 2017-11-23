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Почему все фанатеют от Face? Интервью с Александром Фуриным
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18-летний Александр родился во Владимире, живёт в Коврове. Слушает творчество Face, Трилл Пилл и Pharaoh.
Представьте, вы идёте по улице, к вам навстречу идет подросток лет так 16, у которого на колонке играет песня FACE -«Бургер», и он активно напевает припев. Не слышали творчество Face? Вбейте в поисковик и включите клип.
Вот от этого подростки без ума!
На просторах Рунета таких комментариев полно. Родители в шоке. Мол, лучше уж Оля Бузова. Фан-страница Face завалена комментариями детей. Мат и треш спокойно появляется на личных страничках детей. Малолетние фанаты поддерживают своего кумира, одобряют все его слова. Так, «эщкере» захватил мир.
Вернёмся к Александру. Прохожие, когда видят его, начинают бурно обсуждать сходство с Face. Да, что там говорить, Александр тоже пишет песни, у него такая же манера общения и хулиганская «молодость». Не раз попадал в полицейские участки, в том числе за драки. Собственно, как и Face.
В школе Александр учился неважно, часто получал двойки, дрался с одноклассниками, не находил общего языка с преподавателями. Из-за этого пришлось сменить три школы. Позже поступил в колледж №35, но довольно скоро решил, что вся эта учёба не для него. Не работает, но мечтает стать директором. Говорит, чтобы ничего не делать.
Весь из себя такой творческий парень, решивший что работать — не для него, а вот писать песни — родная стихия. На вопрос: чем занимаешься помимо песен? Парень точно копирует Дрёмина и отвечает: «Мне по***! Ничем.»
GK: В какой момент ты стал фанатеть от Face?
— Я не фанат. Помимо его песен, люблю слушать Трилл Пилл — делает крутую музыку, Flesh & Lizer, Pharaoh, Tizar. А Face — да, он крут. Все от него тащатся.
GK: Не фанат, но твой образ говорит обратное...
— С детства любил длинные волосы. Не любил стричься. Мне даже денег давали и собаку разрешили завести, чтобы хоть как-то уговорить на поход в парикмахерскую. Почему мой образ стал больше похож на Face? Месяц назад с другом съездили на концерт Flesh & Lizer. Это, кстати, друзья Face. Вдохновился образом, песнями.
GK: Пишешь песни? Дай угадаю, они тоже о деньгах, наркотиках и т.д?
— И сексе. Да, и это нормально. Первая моя песня называется «Плохой парень», вторая — «В сети». Есть такая темка: скоро выпустим ещё две-три песни в ВК, и если они заходят, то выпускаем альбом.
GK: То есть ты не один, кто в какой-то степени создаёт пародию и возрождает ковровскую рэп-индустрию?
— Нас шесть человек. Несколько лет назад я просто создал группу в ВК «SAXAR.CREW». Первый репост был в группе про вписку. Позже, один чел сказал: «Чувак, давай видосы снимать?». Я подумал, что стоит попробовать. Сняли в «Ковров Молле» и наш первый видос набрал более 30 тысяч просмотров где-то за полгода. Потом появились конкуренты, со временем они распались, мы остались — но это уже другая история.
GK: Получается, основное место тусовки — Молл?
— Ну да. А где ещё? Бывает вписки устраиваем (! это модно): то в Коврове, то во Владимире. Вот недавно из Владимира приехали, там сняли хату, позвали на вписку. Нас было больше 20 человек. В итоге, из-за шума соседи вызвали ментов, всех забрали, а меня отпустили.
GK: Не боишься повтора истории с Дианой Шурыгиной?
— Нет, все взрослые люди. На наших вписонах треш происходит, но не до такой степени.
GK: FACE в одном из интервью сказал: «Детей в России воспитывают плохо». Что для тебя значит воспитание?
— Ну, если бы у меня был ребенок, я бы не разрешил курить, пить. А слушать песни Face и других популярных рэперов — пожалуйста!
GK: А если говорить о твоих родителях?..
— Скажем так: о многом не в курсе и не понимают нынешнее творчество, наши клипы. Сейчас же другое поколение, а FACE — главный рэпер поколения «Z».
GK: Почему тогда поколение «Z» фанатеет от Face? Он же в своих песнях стебётся над обществом, хотя сам является его частью.
— Он делает то, что не делают другие. Проще говоря, запретное сейчас в тренде. Как сказал Face: «В моих песнях нет смысла». Но эти треки качают.
Время, когда грань между серьезными вещами и стёбом стерта окончательно. Из последнего — песня Face «No Love» (кстати, это любимая песня Александра). Пост появился в сообществе рэпера во «ВКонтакте» вечером 10 сентября. И спустя сутки этой записью поделились
Кто-то, мягко говоря, скажет: «Face портит общество/детей.» Но если Face прекратит своё творчество, появится новый Face. Или уже появился. Это Трилл Пилл — новый фрешмен, более свежий и не менее броский. И тоже очень многих раздражающий. Вирусный клип Трилл Пила называется «Не ребенок», пытались повторить и та самая ковровская банда из шести человек.
Ковровскую версию Александр выложил в Сеть 22 августа этого года. На данный момент видео набрало — 12 787 просмотров, 172 лойса. Смотреть — по ссылке.
Собственно, стиль и манера поведения на сцене нынешних рэперов подсмотрены у западных звёзд. Это в США новые рэп-звёзды одеваются экстравагантно и читают непонятную белиберду про секс и наркотики. Не отстаёт и российская новая школа рэпа.
GK: Кстати, об одежде. Face стал популярным из-за трек «Гоша Рубчинский» — дизайнер уличной одежды. Приобрёл бы себе что-нибудь из коллекции?
— Вообще нет. Одежда Рубчинская выглядит как из 90-х. Мне не нравится. Свой образ я обычно компоную в PULL&BEAR или Bershkа.
GK: Быть похожим на известного рэпера — нелегко. Много времени уходит на сборы?
— Достаточно. Просыпаюсь около девять утра, завтракаю, два раза мою голову (шампунь+кондиционер), выбрать же ещё нужно, что надеть. Только потом созваниваюсь с друзьями и идём гулять.
GK: Тебя замечают и узнают прохожие. Много получаешь комментариев? В стиле «неожиданный респект» или наоборот?
— Респект. Все говорят: «Вон тот чувак на Face похож». Я не отрицаю, иногда даже копирую манеру общения и поведения у Face. Был случай, когда я сидел кушал и две девочки за соседнем столиком так громко и яро начали меня обсуждать. Я не выдержал, сделал замечание. Если обсуждать, то в лицо.
GK: От поклонниц нет отбоя?
— Да, пишут девчонки даже из других городов, хотят познакомиться. Здесь у нас было много девчонок. Сейчас у меня появилась девушка и я никогда не испытывал таких сильных чувств.
GK: Как её
— Кристина. Она всё понимает. Правда, не слушает Face. Больше импонирует зарубежная музыка. Мы, кстати, познакомились, так же как и Face c Марьяной, в соцсетях. В Instagram я залил фоточку, Кристина прокомментировала. Я ей написал. Так и завязалось.
GK: Кого из ютуберов смотришь? Не считая, конечно того парня, который круто спародировал Face и других известных рэперов. Вроде бы, Моргенштерн?
— В точку. Алишер — крутой блогер. Делает реальные годные пародии. Пашу Бумчика смотрю. Этот парень делает экстремальные видосы. То он прыгает на крышу поезда киевского метро, по которому он еще успел пробежаться, то прилепил себя скотчем к стенке. Смотрю ещё Дневник Хача. Годный контент. Сейчас у Сардарова на его канале больше миллиона подписчиков. Красавчик.
GK: У тебя много вайнов и скетчей, с контентом думаю тоже проблем нет. Почему не сделать свой канал на YouTube?
— У меня канал. Но он заброшен. Я его не пиарю и не собираюсь. А смысл? YouTube отключает рекламу на каналах с малыми просмотрами, соответственно много не заработаешь. В Instagram заработать можно, но нужно наращивать число фолловеров. Это долго.
Про «Эщкере»
Самый популярный мем подростков. Согласно версии, Lil Pump — известный рэпер, любил произносить слово Esketit. Это сокращенно, а если в полном виде — «let’s get it».
Lil Pump ещё немного шепелявит, поэтому и получается «Эщкере». Что означает: «давай это получим» или «давай замутим». И да, правильно говорить «Эщкере» с ударением на первую «е», — рассказывает Александр.
GK: Татуировки — это часть образа? Тогда, как минимум, не хватает ещё две на лице?
— На лице пока не решаюсь. А всего татух у меня шесть. Первая сделана в 13 лет. Это — рисунок «Глаза в огне», далее в 14 лет — «сова», в 15 — пистолет, в 16 — череп и в 18 лет — надпись «Быть честным». Хочу ещё змею наколоть на руке.
GK: У Face спросили: «Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь?» Тот отвечает: «Спасибо, что уронили Запад». Что скажешь ты?
— Не знаю. Не думал об этом. Кстати, история «Я роняю Запад» довольно интересная. Там репер Lil Hady даже зарегистрировался ВКонтакте, чтобы обвинить Face в плагиате. Face ответил на обвинения в Twitter, но вскоре удалил. Face сказал, что фразу «взял в аренду», а бит никто ни у кого не воровал. Позже Face признался, что эта фраза отлично подходит для сравнения чего-то отечественного перед зарубежным.
GK: Традиционное. Планы
— Планировать не люблю. Это зашквар и для стариков. Люблю спонтанность.
«Гррра» — © Face
Фотограф Игорь Селезнев
1 комментарий
а парень молодец!