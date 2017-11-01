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Под дождем в бассейне
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Новое видео продолжило серию сезонных роликов о Доброграде. На этот раз этюды из жизни города-курорта изображены на фоне яркой золотой осени: герои собирают грибы, фотографируются, занимаются спортом, просто гуляют семьей или с питомцами по живописным местам и улицам Доброграда.
На этот раз этюды из жизни города-курорта изображены на фоне яркой золотой осени: герои собирают грибы, фотографируются, занимаются спортом, просто гуляют семьей или с питомцами по живописным местам и улицам Доброграда.
Особенно яркой сценой стало купание в открытом бассейне парк-отеля «Доброград», который открыли этим летом. Вода в нем поддерживается на уровне 30 градусов и плавать можно практически в любую погоду, что и продемонстрировали в ролике.
Гостья отеля показана в лазурной воде на фоне октябрьского пейзажа, а в это время сгущаются тучи и начинается дождь. По словам представителей Доброграда, после двойных водных процедур девушка осталась в прекрасном самочувствии и настроении.
Напомним, ранее город-курорт уже публиковал на своей странице в Youtube весеннее и летнее видео. Завершится же цикл сезонных роликов зимней сказкой.
Подробнее о городе-курорте Доброград можно узнать на официальном сайте gorod-dobrograd.ru или по телефону бесплатной горячей линий 8 800 200 80 50.
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