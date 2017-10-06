Обо всём
Настоящий поступок. 16-летний Илья Прокофьев спас женщину из огня
0 297
Илья долгое время жил в Коврове. Потом с семьёй переехал в Лакинск. Но связь с Ковровом не прервалась. Здесь осталось много друзей и тёплых воспоминаний.
Илья не особо любит хвастаться очевидными, как он говорит, вещами. И добавляет:
На моём месте так поступил бы каждый мужчина.
Дело было так. В Лакинске по улице Лермонтова в многоквартирном жилом доме загорелась квартира на третьем этаже. Пожарные приехали через две минуты после поступления звонка о происшествии. Огнеборцы сформировали звено газодымозащитной службы и, так как дверь в квартиру оказалась не заперта, быстро проникли внутрь и приступили к ликвидации очага пожара. Почему дверь оказалась незакрытой, пожарные скоро узнали.
Оказалось, ещё до прибытия пожарных Илья находился в квартире на четвертом этаже. Почувствовав запах дыма из вентиляции, спустился на этаж ниже и принялся стучать в квартиру. Дверь никто не открыл.
Тогда Илья обратился к соседям и из их квартиры перебрался с балкона на балкон горящей. На тот момент квартира уже заполонилась дымом. В одной из комнат горел диван и спальные принадлежности. Илья отыскал спящую женщину (она находилась в состоянии алкогольного опьянения), разбудил и вывел на балкон. Потом молодой человек опять вернулся в горящую квартиру, чтобы открыть входную дверь огнеборцам, которые как раз и прибыли. Пожар ликвидировали за шесть минут.
Вот так, рискуя собственной, подросток спас жизнь.
0 комментариев