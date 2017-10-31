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Погода взбунтовалась. На Ковров надвигается «Геошторм»?
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ГУ МЧС по Владимирской области предупреждает, что сильный ветер может оборвать линии электропередач, обрушить старые деревья и слабоукрепленные рекламные щиты. Спасатели просят владимирцев и жителей области по возможности не выходить из дома, не ставить машины по деревьями и рекламными щитами.
При возникновении происшествий звоните на телефоны спасения: «01» (с городского), «101» (с мобильного).
По прогнозу на 1 ноября, в Коврове будет облачно. Ожидаются осадки: не только дождь, но и мокрый снег. Ветер — северо-западный, также с порывами 18 — 23 м/с. Температура воздуха ночью и днём -2…+3°C.
К концу дня на отдельных участках дорог ожидается гололедица.
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