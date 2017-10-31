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Погода взбунтовалась. На Ковров надвигается «Геошторм»?

Anna_Kalinina
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МЧС вновь предупреждает об ухудшении погоды в 33 регионе. Дождь идет почти сутки, теперь ожидается сильный ветер. В ночь с 31 октября на 1 ноября во Владимире и ряде районов Владимирской области ожидается усиление северо-западного ветра. Порывы будут достигать 18-23 метров в секунду.

Фото из открытых источников

ГУ МЧС по Владимирской области предупреждает, что сильный ветер может оборвать линии электропередач, обрушить старые деревья и слабоукрепленные рекламные щиты. Спасатели просят владимирцев и жителей области по возможности не выходить из дома, не ставить машины по деревьями и рекламными щитами.

При возникновении происшествий звоните на телефоны спасения: «01» (с городского), «101» (с мобильного).

По прогнозу на 1 ноября, в Коврове будет облачно. Ожидаются осадки: не только дождь, но и мокрый снег. Ветер — северо-западный, также с порывами 18 — 23 м/с. Температура воздуха ночью и днём -2…+3°C.

К концу дня на отдельных участках дорог ожидается гололедица.

Будьте осторожны!

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