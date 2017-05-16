Полтонны золота. Валюта человеческой души

У Даши скоро День рождения. Сделайте, пожалуйста, ей этот подарок, позвольте повидаться с Ральфом...

Поскольку разговор пойдёт о специфических вещах — конный спорт, он особенный, необходимо поясняющее отступление. Про лошадок.Дело в том, что весь «гужевой парк» можно условно поделить на три категории.Первая — лошади-спортсмены. Они активно тренируются и участвуют в состязаниях.Вторая – «копытные тренеры». Как правило, это лошади «на пенсии», на них отрабатывают навыки начинающие молодые конники.И есть третья группа – инвалиды. В конном спорте травмы случаются не только у наездников, но и у лошадей. Причём, у последних «ранения» обычно из разряда тяжёлых.Травмированные лошади – это серьёзно. Нужен особый уход, дорогостоящее лечение и нечеловеческое внимание. Ровно то, что на большинстве российских конюшен отсутствует… Поэтому после травм лошади-спортсмены почти никогда не возвращаются «на работу». Про «загнанных лошадей, которых пристреливают» — это не фигура речи, а суровая реальность…По некоторым причинам мы не будет озвучивать старую кличку коня. Золотой мальчик. Это прозвище Даша придумала сама. За необыкновенно красивую золотисто-рыжую масть. Породистого молодого мерина девушке доверили на заездку как одной из лучших учениц школы. Тренеры школы возлагали на «золотого» большие надежды в спорте. Надо ли уточнять, каких сумасшедших денег стоит спортивная лошадка? Цены на породистых скакунов соизмеримы с ценами на спорткары. Этот коняшка был именно из таких.Жеребенок при хорошем и правильном уходе быстро развивался, рос «не по дням, а по часам». В свои два года был в холке выше всех лошадей школьной конюшни. Ну, если не считать тяжеловоза. Даша и не заметила, как её золотой малыш превратился в грандиозного коня, рядом с которым его «няня» теперь уже сама была хрупкой дюймовочкой.Но в душе он по-прежнему оставался ребёнком. Про лошадиные характеры, наверное, только конники знают, но, поверьте, там всё как у людей. И детство, и подростковый кризис, и зрелость… Золотой любил Дашу, доверял ей настолько, что уровень послушания изумлял бывалых тренеров.Подготовительный этап (заездка) был завершён, и Даша начала прыжковую подготовку. Но тут у Золотого появились проблемы с дыханием. Диагноз ветеринара оказался неутешительный.Даша не могла поверить, что её мальчику путь в большой спорт заказан. Более того, чтобы просто продолжать жить, ему нужен особый рацион питания, хорошие условия и постоянный уход. А ещё операция, стоимостью более сотни тысяч рублей.Прагматичная хозяйка (некоторые лошади на городской конюшне — частная собственность, предоставляемая школе в аренду) решила сбыть животное с рук. Поскольку всем было известно, что Золотой болен, настоящей цены за него выручить было невозможно.Даша с ужасом следила за развитием событий, понимая, что выкупить сама не сможет. Даже по самой бросовой цене… Ведь купить коня — это только половина трат, дальше придется ежемесячно тратиться на содержание…Нашёлся человек…Вторая хозяйка, Алла из Подмосковья, влюбилась в «золотого мальчика» с первого взгляда. И решила, что ни за что не даст такому коню пропасть. Она придумала ему новое имя — Ральф, и забрала с собой, в Сергиев Посад.Там Золотому (теперь уже — Ральфу) были рады и приняли, можно сказать, в новую семью. Алла не поскупилась на операцию, хотя ветеринары, проводившие её, заверяли хозяйку: дело настолько плохо, что результатов это может не принести.А Даша была в Коврове. И всё думала, думала о своём Золотом. Она, в принципе, не ревновала, даже смирилась с тем, что он теперь Ральф. Перед глазами чередой шли «видеоряды». Вот она поддерживает маленького жеребёнка руками, а тот шатается. Вот они уже скачут, уверенно преодолевая барьер за барьером. Вот просто носятся по полям и лесам. Вот, она кормит своего малыша душистым сеном, которое для лошадок как шоколадка для детей…Даше было абсолютно неважно, получился из Золотого-Ральфа результативный спортсмен или нет, стоил жеребёнок заплаченных за него денег или не стоил. Она просто желала ему жить. А ещё мечтала оказаться с ним рядом…Разлука была очень болезненной. Ситуацию усугубляло то, что Даша не знала, куда именно увозят лошадь. Впрочем, там кроме Даши, никто особенно этим и не интересовался — конь-то пропащий.… Прошёл год. На конюшне о «золотом мальчике» уже практически позабыли. Все, но только не Даша. Она настолько жила воспоминаниями, что в какой-то момент друзья и родные забеспокоились о душевном состоянии девушки. И, конечно же, под влиянием бесконечных рассказов-воспоминаний, за семейным столом тема «золотого мальчика» то и дело, «выходила в топ».И вот, однажды сестра Даши наткнулась в интернете на фотографии коня, напоминающего Ральфа. Связалась с автором фото и убедилась в своей правоте. С этого момента все её действия стали быстрыми, чёткими и подчинёнными одной задаче: найти «золотого мальчика».Сестра вышла на хозяйку, рассказала обо всём и попросила:Хозяйка коня растрогалась и согласилась. И это, по словам Даши, был самый дорогой и ценный подарок на ДР в её жизни…Поездка в Сергиев Посад и встреча с Ральфом стали одновременно и счастливыми, и тревожными. Выяснилось, что, как и предполагали ветеринары, операция, хотя и прошла относительно успешно, в полной мере результатов не принесла.Чтобы продлить жизнь Ральфу требовалось ещё одно хирургическое вмешательство. Даша всматривалась в глаза хозяйки, пытаясь понять: Алла пойдёт на траты и жертвы или так же, как предыдущая владелица избавиться от него.Даша, однажды узнав координаты Ральфа, уже не теряла связи с Подмосковной конюшней. Она узнала, что деньги на повторную операцию были найдены, Ральфу стало заметно лучше. Но выяснилось, что после операции коню необходим длительный реабилитационный курс. И это оказалось очень серьёзной проблемой.Непригодная лошадь, на которую только дышать и можно, стала обузой. Но любовь к огромному рыжему коню не позволила Алле сдаться так просто, она решила бороться за его жизнь до конца.На поверку оказалось, что «золотой мальчик» Ральф, аристократических кровей и необычайных талантов, в расцвете конских лет, но при этом — абсолютно больной и беспомощный, никому кроме Даши и Аллы оказался не нужным. И тогда Даша упросила хозяйку… вернуть ей Ральфа. Впрочем, упрашивать долго не пришлось, хозяйка была доброй и порядочной женщиной, которая видела, ЧТО ЗНАЧИТ для Даши этот золотистый конёк.Дело оставалось за малым: убедить руководство ковровской конноспортивной школы взять (то есть — освободить денник и обеспечить питание) Ральфа обратно. И в Коврове согласились.История Даши и Ральфа в сообществе конников бурно обсуждалась, да и до сих пор обсуждается.Если чисто практически смотреть на вещи, то животное в конном спорте — это просто снаряд. Как штанга, как мяч или теннисная ракетка. Если ракетака ломается, как бы дорога она не была, её выбрасывают и меняют на новую. Это норма.Но ведь лошадь, она живая. И как бы не бодрились, не «включали прагматика», за несколько месяцев общения спортсмена и лошади, они становятся друзьями. Как бросить друга ради медалей и грамот?!… Сейчас Даша проводит с Ральфом каждый день. Она гуляет, делает все необходимые ветеринарные процедуры, восстанавливает его. Пока Даша шагает с ним «в руках» по манежу. А рядом тренируются спортсмены, гоняют свои «снаряды», прыгают, готовятся к соревнованиям.И никто из них ещё ни разу не посмел задать Даше вопрос: «Зачем тебе это всё?». И это тоже норма. Во всяком случае, лично я считаю именно так.