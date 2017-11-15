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Полтора часа в очереди за «Ш»? Психанул не напрасно
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Многие же плюнули и начали печатать самостоятельно на цветном принтере. Есть и другая категория людей. Из разряда: «Психанули»…
Напомним, с 4 апреля в России начала действовать новая редакция ПДД, обязывающая клеить на автомобили с шипованной резиной опознавательный треугольник с буквой «Ш».
За отсутствие знака «шипы» при использование такого типа покрышек водителю грозит штраф 500 рублей и запрет на дальнейшее движение до устранения причины нарушения.
Кстати, не получится пройти и техосмотр, если вы на зимней резине и без этого знака. Жители города продолжают негодовать. Мол, переобуться по времени занимает полчаса, а найти этот «дурацкий» знак намного дольше. Дефицит?
Многие, когда всё-таки находят, то со злости обклеивают авто десятками «Ш»:
Картина впечатляющая, но не стоит того.
В Госавтоинспекции уверяют, что никаких претензий не будет, если знак соответствует установленным требованиям. Знак «Шипы» должен быть в виде равностороннего треугольника белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква «Ш» черного цвета. Сторона треугольника не менее 200 мм, ширина каймы — 1/10 стороны.
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