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Полтора часа в очереди за «Ш»? Психанул не напрасно

Екатерина Кокшарова
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В Сети развернулась бурная дискуссия по поводу знака «Шипы». В магазинах «Ш» раскупают моментально, несмотря на то, что цена несколько увеличилась…



Многие же плюнули и начали печатать самостоятельно на цветном принтере. Есть и другая категория людей. Из разряда: «Психанули»…

Напомним, с 4 апреля в России начала действовать новая редакция ПДД, обязывающая клеить на автомобили с шипованной резиной опознавательный треугольник с буквой «Ш».

За отсутствие знака «шипы» при использование такого типа покрышек водителю грозит штраф 500 рублей и запрет на дальнейшее движение до устранения причины нарушения.



Кстати, не получится пройти и техосмотр, если вы на зимней резине и без этого знака. Жители города продолжают негодовать. Мол, переобуться по времени занимает полчаса, а найти этот «дурацкий» знак намного дольше. Дефицит?

Многие, когда всё-таки находят, то со злости обклеивают авто десятками «Ш»:



Картина впечатляющая, но не стоит того.

В Госавтоинспекции уверяют, что никаких претензий не будет, если знак соответствует установленным требованиям. Знак «Шипы» должен быть в виде равностороннего треугольника белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква «Ш» черного цвета. Сторона треугольника не менее 200 мм, ширина каймы — 1/10 стороны.

#шипы #ш

2 комментария

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Фотки порадовали
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да, такого еще не встречала!
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