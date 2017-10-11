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Пользователи «Одноклассников» и Первый канал. Кто попадёт в эфир?
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А что, если самим составить «новогодний плейлист»?
Да такой, что будут крутить на федеральном канале. Такой эксперимент хотят провести сами организаторы: Первый канал в сотрудничестве с «ОК».
Голосование уже во всю идёт. Его запустили в группе Первого канала. Пользователи выбирают из списка трёх любимых исполнителей. Тех, которых бы хотели увидеть в новогоднюю ночь. Кроме того, если в списках нет исполнителя, то можно вписать самим.
Пока говорят, что больше всего голосуют за группу «Грибы», группу «Время и стекло», Ани Лорак, Полину Гагарину, Jah Khalib, Мот и IOWA.
В группе Первого канала есть приложение «Твои звёзды на Первом». Голосование продлится только до 30 октября. Более того, промежуточные результаты пользователи «ОК» смогут отслеживать онлайн. Кто окажется в ТОПе, будут приглашены на съёмки.
Понятно, что легче скачать всё на флешку и не париться. Молодёжь обычно так и делает. Но, есть же и те, кто в новогоднюю ночь дома с семьёй. И по традиции, это просмотр «Новогодней ночи» на Первом.
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