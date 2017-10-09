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Шок! Популярные блогеры унижают детей?
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Начнём сначала. Несколько топовых российских блогеров решили создать безумный проект по типу «Голос», «Фабрика звезд», «Минута славы» и назвали «Hype Camp». Проект должен был стать своеобразной площадкой для раскрутки начинающих блогеров Рунета.
В качестве сэнсэев выступали авторы и судьи проекта: Марьяна Ро, у которой более 5,1 миллиона подписчиков. Катя Клэп — 5,6 миллионов, Ян Го — 3,5 миллионов, Данила Комков, Даниил Komkozavr Комков — 371 тысяча подписчиков (совсем мало по нынешним меркам) и Елизавета lizzka Неред — более миллиона.
Теперь о сути. По задумке, судьи должны были отобрать перспективных участников себе в команды. Было похоже на публичные прослушивания. Те, кто справлялся с заданием жюри, проходили отбор. Этих счастливчиков обещали отправить в «Замок блогеров» на три месяца. Там они, якобы, узнают секреты блогерского искусства, научатся «ловить хайп» и привлекать аудиторию.
Теперь о главном. Шоу получилось жестоким. Например, версию кастинга в Москве посмотрело более 1,5 миллионов человек. Число негативных комментов и дизлайков поражает – более 220 тысяч отрицательных (лишь 15 тысяч положительных).
Причина этих множественных дизлайков понятна. Судьи-видеоблогеры, возомнившие себя звёздами российского «YouTube» и вершителями человеческих судеб, унижали и оскорбляли юных конкурсантов.
Конкурсанты — подростки, также мечтающие о всемирной славе и миллионах просмотров, уходили с прослушивания в слезах.
На этой почве и началась целая интернет-война. Известные блогеры и фанаты «YouTube» назвали проект зашкваром, а отношение судей-блогеров к детям просто бесчеловечным.
Неадекватность отбора, странные задания и бла-бла-бла. Кто-то получил «да» от жюри за всего лишь одну случайную фразу, а кому-то предстояло без подготовки показать импровизированный стенд-ап или убедить, например, сделать мелирование — одно из «странных» заданий.
Тем временем, другие блогеры стали снимать пародии на «Hype Camp», жестко высказываться и наполнять свой контент критикой. Например, Николай Соболев, еще одна известная в онлайн кругах личность, жестко высказался в адрес Комкова. Даниил Komkozavr Комков выступил в роли самого «сурового скептика». Соболев считает, у Комкова и остальных членов жюри диагностируется синдром «вахтера». Вот почему, они всячески стараются показать власть и самоутвердиться за счет других.
Будет ли у «Hype Camp» продолжение? Сложно сказать. Не ясно, было ли это всё «заказухой», но свою порцию «черного хайпа» проект схватил по полной.
Судьба шоу с призовым фондом в 1 миллион рублей еще не решена. Как заявил Даня Комков в своем Twitter: «проект для начинающих блогеров будет закрыт из-за «большого количества хейта». Позже закрытие не подтвердилось, на канале проекта стали появляться всё новые и новые выпуски.
Ясно одно, шоу не продумано, а жюри не понимает до конца как выявить талант у конкурсантов. Неважно, сколько денег было вложено в проект, играют ли судьи -блогеры отведенные им роли или же говорят «от себя», итог — то один — страдают дети.
Так что, захочешь вот так вот стать блогером, нарисуешь себе розовые мечты, придумаешь себе контент, снимешь первый свой ролик. А тебя «забросают помидорами». Пускай юные блогеры ещё не зарабатывают на «YouTube», а просто занимаются любимым делом. И пускай пока речь не идёт о миллионах просмотров и годного скетча. Многие известные блогеры так же начинали свою деятельность с 12-13 лет и нераскрученного канала. Но время идёт, желание усиливается, лайки и подписчики растут. Главное, не останавливаться и словить «свою порцию хайпа». Можно и хейта. Говорят, у этих двух понятий результат один.
Концлагерь хайпа?
P.S: Наткнулись тут на каналы ковровских блогеров. Так что, продолжение следует.
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