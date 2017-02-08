Портал в прошлое. Тайны Коврова

Это — Ковров. Это — Ильинская часовня. Когда-то она находилась на улице Абельмана (бывшая Московская улица) и была отдельной площадкой парка КЭЗ (тогда — сад им. Ленина). К часовне прилегала часть бывшего Ильинского кладбища, существовавшего с конца XVIII века. Строительство часовни началось в 1906 году и продвигалось очень медленно, потому что велось, в основном, на частные пожертвования.Идея устроить при кладбище храм в честь Илии Пророка возникла ещё в период с 1830 до 1846 годы. Как предполагает И.Н.Зудина в публикации «В аллеях парка дремлет память...», на основе которой и подготовлен этот материал, небольшая деревянная часовенка в честь святого могла появиться на кладбище после эпидемии холеры 1831 года.По часовне кладбище назвали Ильинским, а следом Ильинскими назовут близлежащие площадь и две улицы. При утверждении нового генерального плана застройки Коврова 1872 года Ильинское кладбище, оказавшись в черте города, было закрыто, территорию его благоустроили и обнесли кирпичной оградой (за городом отвели место под новое Петропавловское кладбище). К 100-летнему юбилею города в 1904 году построить на упраздненном кладбище решили возвести одноименную каменную часовню для увековечивания памяти захороненных.Илья Пророк — один из наиболее чтимых на Руси святых. Илия — библейский пророк в Израильском царстве, в IX веке до н. э., считается покровителем воздушно-десантных войск и военно-воздушных сил. Совпадение ли, что рядом с местом, где находилась часовня в День ВДВ собираются десантники?Пророк Илья в славянской традиции — повелитель грома, небесного огня, дождя и покровитель урожая. Илья — «грозный святой». Нередко встречается смешение Ильи Муромца с Ильёй-пророком. Смешение это произошло и на предполагаемой эпической родине Ильи Муромца, в представлении крестьян села Карачарово, что неподалёку от Мурома.Вернемся в Ковров. Старый Ковров. В 1927 году здание часовни передали вновь организованному городскому музею. В 1935 здесь, благодаря последнему, появился ботанический сад.Это участок и есть территория бывшего кладбища, исчезнувшего в 20-х годах во время организации парка. Часовня с прилегавшим кладбищем стали зеленым островком, когда в парке еще не было насаждений.Но в марте 1942 года часовня сгорела. Пожар начался поздним вечером. В старой части города в тот момент вода была отключена. Пожарные тянули шланги с железнодорожной станции от водокачки. Эта была страшная для музея ночь: одни экспонаты сгорели, другие выбрасывались в окна пожарными и растаскивались местными жителями. Пожар удалось потушить к утру, но часовня еще дымилась дня три.В 1947 году из кирпича разобранной часовни построили трибуну на площади Свободы и главные ворота парка: южные и северные.В 60-годы в парке трибуна, построенная из кирпича часовни, была полой внутри и служила для того, чтобы ковровчане, катающиеся в парке на коньках, могли переобуться и просто погреться.В 70-е годы во время установки каруселей в парке обнаружили плиты от склепов. Правда от этих каруселей сейчас остались только плиты.Подготовлено на основе публикации заведующей научно-методическим отделом Ковровского историко-мемориальном музея И.Н.Зудиной «В аллеях парка дремлет память...». Фото из открытых веб-источников, архив GK